Slavia chtěla pardon pro Olayinku, pak žádost stáhla. Onemocněl, píše Tvrdík

Šance, že Peter Olayinka přece jen nastoupí do sobotního derby na stadionu Sparty, chvíli žila, ale teď už je zase pryč. Slavia v souladu s řády chtěla požádat disciplinární komisi o prominutí zbytku trestu, odvolávala se na rozsáhlou marodku v týmu. Jenže na seznam nemocných podle klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka nakonec přibyl i právě Olayinka.

Slavia to chtěla zkusit už podruhé. Nejprve neuspěla u odvolací komise, která původní čtyřzápasový trest pro Olayinku za udeření hlavou do hlavy libereckého Gigliho Ndefeho potvrdila. Teď na to červenobílí chtěli jít přes tradiční paragraf 41 Prominutí výkonu zbytku trestu (ta možnost přichází po polovině trestu a Olayinka ze čtyř utkání odseděl už tři) a navrch argumentovali rozsáhlou marodkou.

Jenže nemocný je nakonec i Olayinka.

„Slavia stahuje svoji žádost o podmínečné prominutí trestu Petera Olayinky k disciplinární komisi LFA pro nástup virového onemocnění. Peter také onemocněl,“ napsal ve čtvrtek odpoledne na Twitteru Jaroslav Tvrdík.

Slavia má před derby problémy, v úterý údajně trénovalo v Edenu jedenáct hráčů, ve středu jen o dva více. Klubový boss Jaroslav Tvrdík pro sport.cz mluvil o „rozsáhlém infekčním onemocnění v kabině“. To mělo údajně postihnout minimálně tyto hráče: Christos Zafeiris, Taras Kačaraba, Petr Ševčík, Tomáš Holeš, zranění pak trápí Ondřeje Lingra a David Juráska.

Kolik má tedy Slavia v tuto chvíli k dispozici hráčů? Těžká odpověď, protože zdravotní stav mnohých z nich není jasný. V pátek však v Edenu pořádají otevřený trénink, který by měl napovědět. Olayinka každopádně na Letné určitě hrát nebude.