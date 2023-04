Škoda o derby, zdraví i návratu do Slavie, který padl: Byl jsem zaskočený

Jak derby dopadne?

„Slavia vyhraje 1:0.“

I když se nyní Sparta zdá nejsilnější za poslední roky?

„Musím přiznat, že mě překvapila, jak je na tom dobře, jak zvládá venkovní zápasy. Přesto si myslím, že Slavia má pořád lepšího trenéra, tým, více kvalitních hráčů.“

Jak zastaví rozjetý útok Sparty?

„Povede se jí to, protože ve finále rozhodne její lepší organizace hry a defenzivní činnost.“

V tom je Slavia dál?

„Spartě to teď hodně funguje do ofenzivy, hraje dobrý kombinační fotbal, ale pořád si myslím, že dozadu nejsou tak silní. Prosadit se proti Slavii je složité, díky tomu by mohla derby zvládnout.“

Hraje se však na Letné a slávisté jsou venku jaloví. Proč ztratili body při posledních čtyřech výjezdech, naposledy u vás v Boleslavi?

„Je to tím, že se prostě doma cítí silnější. Do Edenu každý přijede a jen se bojí, kolik dostane gólů, sebevědomí soupeře je nižší. Slavii dodává stadion strašnou sílu, vemte si, jak to dotlačili v poháru s Bohemkou do remízy.