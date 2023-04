Umělá inteligence už ví výsledek derby. Kde mají pražská "S" slabiny?

Jak dopadne ostře sledované derby pražských „S“? Fanoušci obou táborů se na výsledku těžko shodnou. Zeptali jsme se na to proto umělé inteligence. V poslední době často zmiňovaný Chat GPT-4 od společnosti OpenAI od nás dostal kompletní jarní týmová data ze všech ligových zápasů obou klubů od společnosti WyScout. A také několik otázek. Včetně té, jak zápas skončí. A tady jsou výsledky.

Nejdříve ze všeho jsme se umělé inteligence zeptali na identifikaci silných a slabých stránek obou týmů ve třech bodech. Sparta se dle její analýzy může opřít především o efektivitu střelby, ofenzivní variabilitu a úspěšnost v osobních soubojích. Naopak slabinou jsou občasné nesystémové hrubky v obraně, proměňování šancí z malé vzdálenosti a příliš velká závislost na rohových kopech.

Slavie se podle umělé inteligence může opřít o dominantní kombinaci vedoucí k vytváření šancí, vysokou úspěšnost v hlavičkových soubojích a poměrně jistou obranu v posledních zápasech. Naopak slabiny jsou v nižší úspěšnosti ofenzivních soubojů těsně před vápnem, v problematickém proměňování šancí ve venkovních zápasech, kdy místo finální přihrávky až příliš často volí nepřesné střely, a ve špatném využívání standardek.

Další otázka na umělou inteligenci už směřovala k tomu, aby na základě dat identifikovala pět klíčových faktorů, které by mohly nejvíce ovlivnit výsledek derby. A tady jsou odpovědi.

1. Účinnost střelby: Sparta má vyšší průměrné xG (očekávané góly) na zápas (2,5) ve srovnání se Slavií (2,4). To znamená, že Sparta má lepší kvalitu střelby a vyšší pravděpodobnost vstřelení gólů.

2. Obranná síla: Sparta má nižší průměrné xGA (očekávané góly inkasované) na zápas (1,15) než Slavia Praha (1,42), což naznačuje, že Sparta má o trochu pevnější obranu a je méně pravděpodobné, že inkasuje góly.

3. Domácí výhoda: Zápas se bude hrát na stadionu Sparty, což by mohlo dát domácímu týmu větší výhodu díky podpoře fanoušků a znalosti vlastního hřiště. To může hrát roli především v těsných zápasech, jaký by mohl být tento.

4. Střední vzdálenost střel: Sparta má nižší průměrnou vzdálenost střel (15,9 metrů) ve srovnání se Slavií (17,3 metrů). To znamená, že Sparta střílí z lepších pozic, což by mohlo vést k vyšší pravděpodobnosti gólových šancí.

5. Strategie útoku: Data ukazují, že Sparta má vyšší xG na střelu v rychlých protiútocích (1,583) ve srovnání se Slavií (0,694). To znamená, že Sparta má účinnější strategii, jak přelstít obranu soupeře. Rychlé protiútoky jsou přitom společně se standardními situacemi nejúčinnější strategií pro vstřelení gólu.

A nakonec to nejdůležitější. Jak umělá inteligence odhaduje výsledek derby a s jakou procentuální pravděpodobností?

Mírné vítězství Sparty: 42% - nejpravděpodobněji 2:1 nebo 1:0

Remíza: 31% - nejpravděpodobněji 1:1 nebo 2:2

Mírné vítězství Slavie: 27% - nejpravděpodobněji 2:1 nebo 1:0

Jak hodně se umělá inteligence trefila, budeme vědět už v sobotu večer. Na druhou stranu je třeba brát její predikce stále s velkou rezervou. Třeba pro to, že jsme jí nebyli schopni poskytnout přesné informace o sestavách týmů. Nebo pro to, že ve výstupech robota GPT-4 jsou občas stále jednoznačné chyby, za které je sice schopný se po připomínce omluvit, aby je bez problémů vzápětí opět udělal. Anebo pro to, že fotbal nemá logiku.

Nakonec i tento robot nám na rozloučenou napsal: „Je třeba mít na paměti, že fotbal je komplexní hra a výsledky zápasů mohou být ovlivněny mnoha faktory. Data mohou poskytnout vhled do schopností týmů, ale konečný výsledek zápasu bude ovlivněn nejen statistikami, ale také formou hráčů, taktikou trenérů, verdikty rozhodčích a dalšími proměnnými.“