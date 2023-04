Svoboda: Zúžení první ligy je politicky neprůchodné. Přijde změna ve druhé?

Jinde do toho šli, v Česku je to mezi profesionálními kluby skoro tabu. I když by to byl důležitý faktor pro spuštění reorganizace nižších soutěží v Česku, jak to také vnímají na fotbalové asociaci, kde na projektu pracují. Nápady na to zúžit první či druhou ligu u samotných týmů prý zkrátka prakticky nemají šanci. Alespoň nyní. „Osobně si myslím, že snížení počtu účastníků ve FORTUNA:LIZE je politicky neprůchodné,“ říká šéf Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda. K jedné změně však výhledově dojít může. „Uvažujeme i o určité úpravě, že by F:NL hrály také kluby, které by měly i jiný než plně profesionální statut,“ dodává.

Cestou zeštíhlení se rozhodli jít například ve Francii, kde po této sezoně zůstane v Ligue 1 osmnáct účastníků místo dvaceti. To pak ovlivní i prostupnost mezi druhou a třetí ligou. Důvod redukce: právě finanční situace a také možnost rozpustit více peněz z televizních práv mezi méně příjemců. To však podle Svobody není v Česku motivací pro reformu.

Jak se díváte na diskuse ohledně počtu týmů v první lize nebo v obou profesionálních soutěžích?

„Samozřejmě se najdou příznivci toho, že by se počet týmů první ligy měl třeba na úkor nadstavby snížit a měli by hrát víckrát mezi sebou. Někdo naopak zase říká, že by se měl zvýšit počet účastníků první ligy třeba na osmnáct týmů, zase na úkor nadstavby. Ale nemám pocit, že je teď změna počtu týmů první a druhé ligy téma, že to mezi kluby nějakým způsobem rezonuje. Ale po skončení sezony budeme vyhodnocovat na Ligovém výboru nadstavbu a tam se k tomu vrátíme.“

Nemyslíte si vy osobně jako šéf LFA, že ekonomická situace v Česku nebo síla zdejšího trhu neodpovídá tolik profesionálním týmům?

„Můžeme vést filozofickou debatu, jestli je lepší šestnáct nebo čtrnáct týmů v první či druhé lize, ale nemyslím si, že by to nějak dramaticky zlepšilo ekonomickou stránku nebo mělo zásadním způsobem vliv na lepší, nebo horší sportovní úroveň soutěží. Logicky v okamžiku, kdy by první liga měla méně účastníků a balík peněz z příjmů za audiovizuální práva a podobně by se dělil nižším číslem, na každého vyjde o trochu víc. Osobně si ale myslím, že snížení počtu účastníků v první lize je politicky neprůchodné. Nicméně opravdu nepředpokládám, že by to mělo výrazný dopad na sportovní kvalitu. Já se na to dívám i optikou toho, že v Česku máme čtrnáct krajů. Bylo by dobře, kdyby v každém z nich byl alespoň jeden prvoligový profesionální klub, což se nám dneska třeba úplně nedaří.“

Řeší profesionální kluby projekt reorganizace nižších soutěží kvůli svým B-týmům nebo sestupům z druhé ligy?

„Postavení B-týmů se to samozřejmě týká a také budí nějaké diskuse. Je to opět věčné téma, všichni víme, že béčka do struktury soutěží patří, ale každý by je chtěl mít někde jinde. Jenže v nějaké soutěži být musí a myslím, že se bude spíš řešit například zpřísnění pravidel pro soupisky a podobně. Samozřejmě nemohu vyloučit, že se na LFA kluby s nějakými podněty obrátí.“

Nepředpokládáte, že k zúžení profesionálních soutěží stejně povedou loni zpřísněné licenční podmínky pro druholigové kluby? Nebo očekáváte, že při problémech se splněním požadavků by se spíše změnil statut soutěže, resp. v ní mohly menšinově působit i neprofesionální kluby a podobně?

„Nemyslím si to a ano uvažujeme i o určité úpravě, to znamená, že by F:NL hrály i kluby, které by měly i jiný než plně profesionální statut. Ale mělo by to samozřejmě dopady i na možnost postoupit do první ligy a finance. Chceme kluby maximálně motivovat k tomu, aby se infrastruktura stadionů ve F:NL posunula a díky tomu, aby bylo více těch, které mohou vážně uvažovat o postupu do první ligy.“