Reorganizace soutěží ve fotbale: čekání na profíky, ve hře nové názvy

Předseda Petr Fousek, technický ředitel Zdeněk Psotka, nový šéf ženského fotbalu Erich Brabec, vedoucí mládežnických reprezentací Miroslav Beránek a předseda sportovní rady Vladimír Šmicer. Tahle sestava se sešla v sídle FAČR, aby mluvila o nové strategické koncepci svazu pro období let 2023 až 2027.

V plánu je například v budoucnu pomoci s profesionalizací ženské ligy, zesílená komunikace mezi svazem a ligovým fotbalem. V souvislosti s tím mimochodem provázelo setkání největší téma – co bude s plánovanou reorganizací nižších soutěží, tedy od třetí ligy až úplně dolů.

Uvažovalo se o přejmenování soutěží, místo tradičních ČFL, MSFL, divizí, krajských přeborů až B tříd a nižších by se týmy rozmístily do třetí až osmé či deváté ligy. Ale to je spíš ta kosmetická stránka věci.

Hýbalo by se možná i se spádovými oblastmi na krajské nebo okresní úrovni, každopádně celková reforma měla soutěže především zkvalitnit a zajistit tak například větší šanci talentovaným hráčům, aby se prosazovali v seniorském a nejlépe profi fotbale. Aby to zkrátka posilovalo celou fotbalovou základnu v Česku.

„Budu mluvit za sebe, nemám dostatečné informace a segmentů, kterých se to týká, je tolik, že si netroufnu říct, že je to teď správná cesta. Musíme vnímat i profesionální fotbal a jeho vztah k našim nižším soutěžím, a ten už nějaké změny dělá. Zpřísňuje například pravidla pro druhou ligu, přijímá regule od FIFA o hostování hráčů, což bude taky důležitá informace pro druholigové kluby, a pořád tu běží velké téma: tedy jestli máme jako země na to, abychom mohli utáhnout 32 profesionálních klubů. A tady je ta souvislost, jaká následně může být druhá liga, a jaká třetí, a tak dál…“ předkládá logický argument Zdeněk Psotka.

„Jinými slovy nechceme provést vlastní reorganizaci, když by ji někdy po nás udělal profi fotbal, a my to pak museli dělat znovu, protože by to na naše soutěže mělo přímý vliv,“ doplňuje.

Zní to rozumně, nelze ale nenamítnout, jestli na sebe obě české fotbalové sféry nebudou čekat jako na smilování boží, a nic se ve výsledku nestane.

„Mluvil jsem s předsedou LFA Dušanem Svobodou, bavíme se o horizontu dvou až tří let, v němž se budou nastavovat různé podmínky. My víme, že kultura prostředí nám tu docela chybí a podmínky musíme postupně zlepšovat, aby byl fotbal lepší a vypadal přijatelněji,“ říká Psotka.

Jenže…

„Nemám pocit, že je teď změna počtu týmů první a druhé ligy téma, že to mezi kluby nějakým způsobem rezonuje,“ tvrdí Svoboda na dotaz Sportu. To nevypadá zrovna nadějně... „Ale po skončení sezony budeme vyhodnocovat na Ligovém výboru nadstavbu a tam se k tomu vrátíme,“ slibuje.

„Já si nemyslím, že jsme v neshodě,“ říká předseda FAČR Petr Fousek. „Je to hlavně o propojení druhé a třetí ligy, to budeme řešit na svazu.“

Tím má na mysli, aby v případě restrukturalizace čistě jen od třetí ligy níž nedošlo k tomu, že se pro tentýž krok rozhodne později i ligová sféra a do výkonnostního fotbalu propadne vyšší počet mužstev, kvůli nimž by musely proběhnout další úpravy ve strukturách soutěží.

„Musí to být zkrátka velmi dobře připravené, od ředitele LFA Tomáše Bárty až po nejnižší úrovně a s dostatečným předstihem to komunikovat,“ dodává Fousek.

Teď jen, kdy to začne.

Jestli vůbec...