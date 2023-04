Priske: Bod jako výhru neberu. Snad se tohle derby České republice líbilo

Dění před prvním ze tří jarních derby hrálo do karet Spartě. Prakticky v přímém přenosu mohla sledovat, jak se její rival svíjí v problémech způsobených virovou nákazou. Přesto mohli být Letenští nakonec rádi, že proti Slavii urvali alespoň bod. Sáhli si na něj totiž vyrovnávacím gólem v nastaveném čase. „Je to důležitý bod, ale jako vítězství to neberu. Jsem rád primárně za to, že jsme i v takovém zápase chtěli hrát naší hru. Tak, jak je nám vlastní,“ hodnotil trenér Brian Priske.

Bylo tohle derby reklamou na fotbal?

„Věřím, že ano. Myslím, že pro lidi na tribuně i u televize to byl úžasný zápas na koukání. Hodně intenzity, hodně soubojů, zajímavé šance, spoustu gólů. Navíc drama do poslední chvíle. Věřím, že se to České republice líbilo.“

Máte bod. Není pro vás s ohledem na průběh utkání vlastně takovým malým vítězstvím?

„Jako výhru to úplně nevidím. Ale je pravda, že ten bod je pro nás důležitý. Udělali jsme si to sami těžké tím, že jsme se dostali do stavu 0:2. Pak jsme ale ukázali výbornou mentalitu, dokázali jsme se do zápasu vrátit. Když pak vyrovnáte v úplném závěru, musíte být za bod šťastní. Vypovídá to o charakteru našeho týmu a mentalitě, kterou v kabině máme. Hráči za žádných okolností neztrácejí víru.“

Těší vás, že se po dlouhé době v derby hrál opravdu dobrý fotbal, a nepřebily ho negativní emoce?

(pokyvuje hlavou) „Jsem rád primárně za to, že jsme i v takovém zápase chtěli hrát naší hru. Tak, jak je nám vlastní. Nejsem úplně spokojený s prvním poločasem. Byly tam situace, kdy jsme měli být na míči mnohem klidnější, otevřít si soupeře přes lepší prostory. V pauze jsme si k tomu něco řekli a ukázali. Líbilo se mi, že se hráči postupem času zlepšovali, to platí pro celý tým. Zase jsme se něco naučili. Věřím, že v dalších dvou derby tyhle zkušenosti zúročíme.“

Sparta - Slavia: Lépe to trefit nešlo. Jenže Ousou mířil do vlastní sítě, 3:3 Video se připravuje ...

Jak jste vnímal situace v táboře soupeře? Prakticky celý týden se veřejně rozebíral zdravotní stav jednotlivých hráčů.

„Samozřejmě, slyšeli jsme to celý týden. Byla toho plná média. Od Slavie šly výroky, že je tenhle hráč nemocný, tenhle zraněný, tenhle nebude hrát. Přiznám se, že mě to vůbec nezajímalo. O soupeře se před našimi zápasy vůbec nestarám. Soustředili jsme se pouze na nás. Neřešíme, jestli soupeř bude hrát vzadu se třemi, čtyřmi nebo šesti hráči. Mám ke Slavii velký respekt za to, co tu v posledních letech vybudovala. Stejně tak k trenérovi a realizačnímu týmu. Věděli jsme, že ať nastoupí kdokoli, bude přesně vědět, co má hrát. Že přinese slávistickou mentalitu. Bylo jedno, kterých jedenáct hráčů nastoupí. My se soustředili na náš způsob hry, s tím jsem byl ve druhém poločase spokojený.“

Tři kola před koncem základní části držíte první příčku. Věříte, že se vám jí povede uhájit i do startu nadstavby?

„Věřím tomu, ale teď by to byly jen spekulace. Soustředíme se jen na nejbližší utkání na Slovácku. Všichni umíme počítat. Víme, jak na tom matematicky jsme, jaký nás čeká los do konce základní části. Nejdůležitější bude tabulka po pětatřiceti odehraných duelech.“

S hlavním rivalem se ve zbytku sezony utkáte ještě dvakrát. Co vám první konfrontace ukázala s ohledem na boj o titul?

„Ukázalo nám to hodně věcí. Osobně jsem byl rád, že jsem viděl devadesát minut, ve kterých se hrál fotbal. Jsem rád, že jsme dominovali v aspektech, ve kterých jsme chtěli. Chtěli jsme hrát fotbal. Taky jsme si ověřili, že pokud chceme porazit Slavii, musíme podat top výkon. Dalo mi to další informace o našem týmu. Určitě to pro nás byla lekce.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59. Krejčí ml., 71. Zelený, 90+3. Ousou (vl.) Hosté: 40. Schranz, 54. Jurečka, 85. Ogbu Sestavy Domácí: M. Kovář – Vitík, Sørensen, Krejčí ml. (C) – Wiesner, Kairinen, Sadílek (81. Laçi), Zelený (76. Højer) – Čvančara, Kuchta (81. Mabil), Haraslín (76. Minčev). Hosté: O. Kolář – Masopust, Ogbu (86. Kričfaluši), Ousou, Oscar – Pech (46. M. Jurásek), Holeš (C), Provod (70. Traoré), Schranz (84. Hronek) – Van Buren, Jurečka (84. Tecl). Náhradníci Domácí: Vorel, Vydra, Panák, Jankto, Pavelka, Laçi, Højer, Karabec, Mabil, Daněk, Minčev Hosté: Mandous, Tecl, Hronek, Bořil, Jurásek, Traoré, Šmiga, Kričfaluši, Konečný, Naskos, Beran Karty Domácí: Vitík, Kuchta, Laçi, Čvančara, Krejčí ml. Hosté: Masopust, Hronek, Traoré Rozhodčí Černý – Nádvorník, Hájek Stadion epet Arena, Praha