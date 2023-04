Hašek mě překvapil, přiznal Řezníček. Na konci mu bylo kvůli penaltě blbě

Dejte mu tři slušné balony do vápna a on dva z nich uklidí do sítě. Většinou. Třeba teď proti Pardubicím. Nejdřív pumelice pod břevno po Hladíkově přihrávce a pak úžasná těžká hlavička, kterou o tyč poslal za Nitova záda. „Ty góly se mi líbily,“ přiznal Jakub Řezníček, bez jehož tref by bylo Brno zhruba tam, kde jeho nedělní protivník.

Jak vám bylo, když rozhodčí ukazoval v 93. minutě, že se bude kopat penalta proti vám?

„Bylo mi blbě, ale věděl jsem, že Štěrba byl před ním (Krobotem) a říkal jsem rozhodčímu, že to byl podle mě faul na nás. On na to, že si to zkontroluje na videu. Jsem rád, že to takto dopadlo.“

Dal jste krásné dva góly. Ceníte si jich hodně právě proto, že vypadaly takhle?

„Byl jsem v prostoru, kde jsem měl být. Hezky tam oba spadly. Měl jsem štěstí, že se hlavička rotací zkroutila za tyčku. Do stovky mi chybí dva góly. Chtěl bych ji, ale celou sezonu říkám, že když nepřijde teď, tak doufám, že příští rok. Potřebujeme hlavně sbírat body.“

Chyběl vám v první půli na hřišti Michal Ševčík?

„Samozřejmě jsme na sebe zvyklí, ale trenér se takto rozhodl. Celý týden jsme hodně pracovali, řešili jsme defenzivu. Vyšlo to a musíme pracovat dál. Pro mě se asi nic nezměnilo. Jsem tam od toho, abych dával góly. Bavili jsme se, co po mně Martin chce. Snad jsem to plnil.“

Vnímali jste Haškův emotivní koučink?

„Když člověk chce, jde to vnímat a poslouchat. Taky jde dělat, že ho neslyšíte.“ (úsměv)

Překvapilo vás, že Richarda Dostálka nahradil právě váš bývalý spoluhráč z Příbrami?

„Bylo to pro mě překvapení. Hráli jsme spolu před sedmnácti lety. Pamatuju si, že trénoval Bohemku a byl expert ve studiu. Řešili jsme, kdo by mohl přijít. Bylo to tajný. Nebudu lhát, Martin mě nenapadl. Zrovna na něj jsem si nevzpomněl. Dočetl jsem se, že mu vykat nemusím, takže to tak beru. Ale kdyby s tím přišel, nemám s tím problém.“

Jaké to bylo proti herním Pardubicím?

„Těžké. Nevyvarovali jsme se pár chyb, ze kterých nás mohly Pardubice potrestat. Šli jsme do vedení a zase jsme si to zbytečně zkomplikovali. Mohli jsme to dohrát ve větším klidu. Udělali jsme si tříbodový náskok na barážové pozice, ale nic nemáme vyhraného.“

