Plzeň na Baníku: gólové trápení, Praha mizí v dáli i Tijaniho gólová exploze

Video se připravuje ... Statisticky ostravského soka přejela. Plzeň dle čísel v neděli večer dominovala, jenže klíčový výstup z utkání představuje konečné skóre. To v nedělním šlágru opanoval Baník, výhrou 2:1 potěšil domácí fanoušky a naopak znepokojil ty, co doufali v západočeské nahánění pražských celků. V čem se Viktorii nedařilo, co naopak pomohlo k výhře domácímu výběru Pavla Hapala?

Plzeňské (a Chorého) gólové trápení Plzeň vyslala celkem 23 pokusů, na branku jich šlo deset. Matěj Vydra trefil v závěru tyčku, v dobrých příležitostech neskórovali Jan Sýkora, Pavel Bucha ani Tomáš Chorý. Elitní hroťák Viktorie symbolizuje jarní tápání mistrovského celku. Hrozně moc chce, do šancí se dostává, jenže v koncovce selhává, na jaře se trefil pouze dvakrát. „Z těch šancí, co jsme měli, musíme dávat góly. Trápíme se s tím od začátku jara a pokračuje to,“ zoufal si trenér Michal Bílek. „Jde na jaře už o čtvrtý, pátý zápas, nevím, zda je na místě se bavit o smůle,“ dodal kapitán Lukáš Hejda. Bílka trápí koncovka, tah Chorým nevyšel. Hrdina Tijani zářil štěstím Baník - Plzeň: Tyč! Štěstí pro Ostravu, propadlý balon Vydra poslal jen do konstrukce Video se připravuje ...

Praha mizí v dáli Plzeň nechytla rukavici, která přiletěla v sobotu večer z Prahy. Remíza v divokém derby „S“ obhájci titulu nahrála, o to víc chtěla Viktoria uspět. V případě tříbodové sklizně z Ostravy dotáhla Slavii na tři body, Spartu na pět. Jenže po nedělní ztrátě je situace opačná – ztráta narostla na šest, respektive na osm bodů. Praha tak mizí v dáli. Do konce základní části zbývají Plzni tři kola (doma Zlín, venku Sparta a doma Teplice), k tomu pět kol nadstavby. Bodů zůstává v banku hodně, přesto ztráta na absolutní čelo Viktorii hrozivě narostla. „Hodně jsme si to zkomplikovali. Mohli jsme využít ztráty Sparty a Slavie, bohužel z Ostravy odjíždíme s nulou. Možná je čas se i koukat za sebe,“ připustil kapitán Hejda. Baník - Plzeň: Hejda vzkřísil Viktorii! Skrytá hlavička a kontaktní gól, 2:1 Video se připravuje ...

Zranitelný plzeňský zadek Plzni zejména v zadních řadách schází větší rychlost, což Baník velmi dobře přečetl. Snažil se o rychlé kontry do otevřené obrany, což týmu vyšlo už při první brance. Rychlá akce přes levou stranu plzeňské zadní řady skončila v bráně, při druhém zásahu zaspal kapitán Hejda. „Hráli jsme hodně nahoru, dolů, chtěli chodit do rychlých protiútoků. Ubojovali jsme to, na konci to bylo na krev,“ uznal kouč Baníku Pavel Hapal. Viktoria do další sezony musí svou zadní linii oživit, na jaře je extrémně zranitelná – jen jednou udržela čisté konto. Nový asistent je štístko, usmíval se Hapal. Uplatní Baník opci na Letáčka? Baník - Plzeň: Staněk neudržel Plavšičovu hlavičku, Tijani otevírá skóre! 1:0 Video se připravuje ...

Emotivní Baník Ostravský celek si nedělní večer velmi užil. Ve výborné kulise domácí hráči bojovali do posledních vteřin, snažili se neoblíbeného soka zlomit. Celá jedenáctka ochotně podstupovala tvrdé souboje, zodpovědně přistupovala k soupeři a snažila se narušovat útočné kombinace. Pomohla i výborná kulisa, domácí tribuny vítkovického stadionu své hochy solidně nahecovaly. „Je to má největší výhra na lavičce Baníku, porazili jsme tým z nejlepší trojky,“ radoval se kouč Hapal, že jeho tým navázal na výhru na Slovácku z minulého kola. Baník zvítězil nad Plzní poprvé od srpna 2009. Baník - Plzeň: Tijani podruhé! Forvard předskočil Hejdu a zvýšil na 2:0 Video se připravuje ...