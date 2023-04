Haškův boj s „tím nahoře“: stoper v záloze jako nouze, Souček má výron

Když rozhodčí Pavel Orel ve čtvrté minutě nastavení odvolal penaltu pro Pardubice, Martin Hašek poklekl, sepjal ruce a děkoval pánubohu. „Ten nahoře“ si s ním však během týdne nepěkně zahrával. Hlavně ze středu zálohy vypadával novému kouči Zbrojovky jeden hráč za druhým, takže nakonec nastoupil na defenzivní šestce stoper Jan Hlavica (28). Obstál a pomohl k výhře 2:1 . „Zvládl to dobře,“ pochválil ho Hašek.

Sestava Brna byla před klíčovou bitvou s posledními Pardubicemi plná děr. Pro pozici před stopery nezbyl nástupci Richarda Dostálka jediný hráč. Poctivec Jiří Texl stál kvůli žlutým kartám, to se vědělo dopředu. Volba číslo jedna Filip Souček je na marodce s výronem kotníku. „S ním tady byli moc spokojení,“ zjistil Hašek po svém příchodu. Byť zranění nakonec není tak vážné, jak se v klubu obávali, na zápasové vytížení to není.

Mimo hru zůstal také další zraněný „střeďák“ Ondřej Pachlopník a rovněž talent Lukáš Endl, už Dostálkem využívaná stoperská alternativa. Prostě kalvárie, kterou bylo třeba urgentně řešit. A vhodně vyřešit. Povedlo se.

Ve finále se kouč po poradě s kolegy asistenty, kteří znají hráče lépe, rozhodl pro vytažení stopera Hlavici do středové formace. „Celý týden jsme pracovali jenom na defenzivě, pro ofenzivu nebyl žádný časový prostor,“ vysvětlil trenér po výhře 2:1.

„Je fajn, když je na tom místě někdo, kdo je zaměřený na bránění. A my jsme nikoho neměli. Sáhli jsme do stoperů a pak se zranil další (Jakub Šural). Možnosti se nám zúžily. Ale byli jsme přesvědčení, že defenzivní typ by v sestavě být měl,“ objasnil přemýšlení nad první jedenáctkou.

Hašek připouští, že jméno Hlavica vyřknul jeden z asistentů. „Já jsem ty kluky pořádně neznal,“ připomněl svůj úterní nástup k mužstvu. Osmadvacetiletý obránce není stabilním členem sestavy, spíše náhradníkem. V ročníku naskočil do sedmnácti utkání, většinou nahrazuje absentéry. „Nevšiml jsem si, že by někde úplně propadl. Své úkoly si splnil a přispěl k tomu, že jsme to nakonec zvládli.“

Příště v Liberci už může Hašek využít pracovitého Texla, který se podle všeho do sestavy vrátí. Pod Dostálkem do ní patřil stabilně. „Je otázkou, jestli je úplně šestka,“ nadhodil však nový šéf mužstva.

K dispozici už nejspíš bude po nemoci i pravý bek Matěj Hrabina. „Proti Pardubicím nás bylo sedmnáct, ani jsme nezaplnili lavičku,“ připomněl kouč, který se do ligy vrátil po třech a půl letech. Poprvé tak zažil, že mohl v zápase střídat pětkrát. Za jeho předchozí éry byly možné jen tři výměny hráčů. Ve vítězné bitvě využil Hašek čtyři volby.