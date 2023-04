Králem iSport Indexu za derby je Ogbu, předčil Jurečku. Lídrem Sparty Zelený

Vládl v soubojích i ziscích míče, to by ještě nebylo takové překvapení. Igoh Ogbu se ovšem propsal i do ofenzivy, když v samotném závěru základní hrací doby hlavou po rohovém kopu poslal Slavii do průběžného vedení 3:2 nad Spartou.

I díky tomu se třiadvacetiletý obránce stal vítězem iSport Indexu hráčů, kteří zasáhli do sobotního derby. V souhrnu se dostal na hodnotu 8,63, čímž o jednu setinu předčil spoluhráče Václava Jurečku.

Slávistický útočník si významně pomohl gólem a asistencí, v kategorii osobních soubojů se naopak dostal jen na podprůměrnou kótu 0,78.

Nejlepším hráčem Sparty, a v celkovém pořadí třetím, se pak stal Jaroslav Zelený. Levonohý univerzál si nejvíce pomohl v kategorii střel (3,92), v nadprůměru byl ovšem rovněž v soubojích (2,04) i ziscích míče (1,32). Významným plusem pak je pochopitelně i vstřelený gól.

A komu derby naopak podle daných metrik iSport Indexu nevyšlo? Na straně Slavie to byl obránce Aiham Ousou s výslednou hodnotou 2,29, na té letenské pak možná trochu překvapivě Tomáš Čvančara.

Ačkoli vytáhlý útočník patřil k nejaktivnějším hráčům svého týmu, pomohl připravit penaltovou situaci a měl prsty ve druhé vstřelené brance, dostal se pouze na konečnou hodnotu 2,76.