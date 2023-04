Experti po derby: Zápasy dělají fanoušci. Oba týmy jim jdou naproti

305. vzájemné utkání mezi Spartou a Slavií nakonec skončilo remízou 3:3 a že na vyprodaném stadionu panovala opravdu vynikající atmosféra a fanoušci fotbalu museli odcházet spokojeni, to potvrdil i bývalý kouč letenských Václav Kotal.

„Utkání mělo všechno: góly, dramatický průběh, zvraty a to k tomu patří. Je vidět, že fanoušci s těmi mužství žijí. Zápasy dělají fanoušci.“ A poté připomněl období covidu, kdy museli hrát před prázdnými tribunami, čímž zdůraznil důležitost podporovatelů v ochozech. „Je to obrovský rozdíl, ti hráči ze sebe dostanou pod vlivem atmosféry mnohem víc.“

Generální ředitel Sparty František Čupr reagující na poptávku řekl, že by mohli vyprodat i arénu pro 60 000 diváků. Padla tedy otázka, zda se český fotbal nachází na nové vlně zájmu fanoušků.

„Já doufám, že by to tak být mohlo, samozřejmě je to dlouhodobější proces, nic není hned. Myslím, že Sparta a Slavie jdou při práci s fanoušky správnou cestou,“ okomentoval situaci bývalý hráč sešívaných Nečas.

Velký otazník visel nad tím, jak především domácí příznivci zareagují na případný jakýkoliv incident v tak důležitém zápase. Situaci trenér, který má se sparťanskými ultras své zkušenosti, okomentoval. „Ve fotbale je důležité, aby fanoušci zůstali s týmem a projevovali mu důvěru a věřili, i když se nedaří. Když vyhráváte, tak to tolik nevnímáte, ale jestliže se nedaří a podpora fanoušků přijde v těchto momentech, tak je strašně důležitá a mužstvu to moc pomáhá.“

Sparta se Slavií na sebe ještě narazí ve finále MOL Cupu 3. května a v nadstavbě nejvyšší soutěže. Tak se nechme překvapit, jak se budou prezentovat hráči na hřišti a jejich fanoušci po zápase, jež mnoho diváků označilo jako reklamu na fotbal.