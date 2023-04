Nic jsem neplatil a ta částka... Ujfaluši má z top hlášky svou značku a pomáhá

A tuhle znáte? Znáte! „Nic jsem neplatil a ta částka absolutně nesouhlasí...“ – takhle zní jedna z nejslavnějších hlášek českého fotbalu všech dob a má pořádně pikantní nádech. Ze hřiště se dokonce rozšířila i do politických kuloárů nebo světa byznysu. Váže se k poněkud bujařejšímu večírku reprezentantů v hotelu Praha v roce 2007, kde se na pokoji 433 objevila dámská návštěva. Tehdejší vynikající stoper Tomáš Ujfaluši měl na recepci platit účet a od té doby to má na talíři i na triku. Teď už doslova: k peprné kapitole své bohaté kariéry přistoupil s nadhledem i kreativně a využívá ji také pro dobrou věc. „Jsem s tím spojený, prostě to ke mně patří. Nemám problém udělat si sám ze sebe legraci,“ říká ve speciálním videorozhovoru.