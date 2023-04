Brňák, který mění Spartu. Jak se Krejčí stal lídrem, za nímž tým stojí

Kdo? Láďa Krejčí? Do Sparty? Vždyť kope druhou ligu, ne? Reakce zhruba v tomto duchu se v létě 2019 scházely u Tomáše Rosického poté, co se rozhodl z Brna, které se tehdy topilo v druhé brázdě, přivést jakéhosi mladíka Ladislava Krejčího. Sportovní ředitel Letenských ale už v tu dobu věděl: Tohle je budoucí kapitán Sparty. Nemýlil se. Po bardech Řepkovi, Matějovském, Lafatovi či Dočkalovi převzal loni v létě pásku teprve třiadvacetiletý mladík. A udělal ze Sparty to, čím dlouho nebyla. Tým.

Po strhující remíze 3:3 v posledním derby mezi přímými aktéry převažovaly úsměvy. Na obou stranách. Jednou z důležitých postav řežby nenáviděných rivalů ovšem emoce cloumaly o dost víc. Při cestě na děkovačku obličej Ladislava Krejčího zkropily slzy.

„Nebudu skrývat, že jsem byl dojatý. Říkal jsem to klukům, že co jsme dokázali, dvakrát dorovnat zápas, v nastavení dát na 3:3, to jsem tady dlouho nezažil. Jsem šťastný za to, kam směřujeme a jak se vyvíjíme. A to byl důvod mých emocí,“ vysvětloval následně.

Kdo ví, možná chlapíkovi s číslem 37 na zádech hlavou zároveň probleskla i cesta, kterou za poslední téměř čtyři roky ušel. A příběh, kterak se skromný kluk a hrdý Brňák stal lídrem a tváří největšího klubu nejen v Praze, ale v celé republice.

„Láďa je hráč s obrovským srdcem, možná největším z týmu. Navíc v jeho věku. K tomu má úžasné vůdčí schopnosti a skvělý charakter,“ vyznal se během jara trenér Brian Priske.

Ladislav Krejčí ve Spartě Zápasy 76 Góly 22 Asistence 2 Žluté karty 27 Červené karty 3

Do role nezpochybnitelného vůdce Sparty dorostl Krejčí rychle. Nenuceně, zcela přirozenou cestou. Tak trochu samozřejmě. Vlastně to pro něj bylo možná jednodušší než se vůbec na Letnou dostat…

Éra za éru

Sportovní ředitel Tomáš Rosický má ten den zakódovaný v paměti. První březnová neděle roku 2018. Sparta versus Zbrojovka. A taky zápas, ve kterém Letenští Krejčího poprvé zaregistrovali.

Zpětně se tohle utkání stalo jakýmsi zlomem. Po remíze 1:1 byl odvolán trenér Andrea Stramaccioni. Italská éra tím skončila, ta Krejčího zaklekávala do startovní dráhy. Navzdory tomu, že se do rudých barev oblékl až o téměř rok a půl později.

Sparta si totiž dala načas. Krejčího od té chvíle pozorně sledovala, okamžitě