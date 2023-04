Grygera šokuje: V Plzni vyhrajeme! Máme vynikajícího trenéra i hráče

Od posledních Pardubic ho dělí jen lepší skóre, venku nevyhrál od srpna 2021, naposledy doma propadl s Olomoucí. Přesto, podržte se, jede Zlín na hřiště mistrovské Plzně nabitý sebevědomím. To slovně deklaruje Zdeněk Grygera, viceprezident a generální manažer FC Trinity. „I když je soupeř velký favorit, překvapíme a zvítězíme,“ pronesl kurážně před nedělním střetem. Absurdní věty? V klubu to cítí jinak.

Na hřišti to nejde, poslední porážky v Liberci a doma se Sigmou drží tým v herní i výsledkové depresi. Zlínu akutně hrozí přímý sestup, v lepším případě baráž. Co s tím? Vedení a trenérský štáb s hlavním koučem Pavlem Vrbou razí novou cestu: Silné předzápasové výroky jako motivace pro hráče. Bez ohledu na jméno a kvalitu protivníka.

Tudíž do Plzně se prý jede pro tři body. Že je soupeř v tabulce třetí, obhajuje mistrovský titul a na triumf Vrbova celku sází jen hazardéři? Nezájem. Obrovský outsider nehodlá odjet z Doosan Areny bez vítězství. „Tohle je jasné stanovisko klubu, kterého se teď všichni držíme,“ vzkázal Zdeněk Grygera, druhý muž zlínského fotbalu.

Za svými slovy si stojí, nechce uhnout ani o milimetr. Že si veřejnost bude nad jeho výroky ťukat na čelo? To je mu jedno. Mužstvo je podle něj odhodlané zatočit s prognózami a nakopnout se do zbytku soutěže. „Naše cesta do konce základní části plus nadstavby je jednoznačná. Jak už řekl trenér Vrba: Chceme postoupit na místo zajišťující účast v nejvyšší soutěži i pro příští ročník 2023/2024. Všichni v klubu, od vedení, přes realizační tým až po hráče jsme si jistí a víme, že to stoprocentně dokážeme,“ sdělil rázně internacionál, jenž je pravou rukou majitele Zdeňka Červenky.

Tím neskončil. Ve svých tezích zabrousil také na lavičku, kde od zimy vládne Pavel Vrba. Bývalý kouč Plzně, Sparty, Baníku či reprezentace zatím tým nijak nezvedl. Ze dvanácti utkání vyhrál dvě (2-4-6), v jarní tabulce je Zlín společně s Brnem a Českými Budějovicemi nejhorší (všichni 10 bodů).

Venku mu patří samostatné poslední místo se šesti body za šest remíz a sedm porážek. Přesto má v plánu odvézt ze stadionu třetí Viktorie plný balík bodů. „Máme vynikající realizační tým v čele s Pavlem Vrbou, který už v minulosti dokázal své vysoké kvality a umí připravit vítěznou taktiku na všechny soupeře. Také máme výborné hráče, kteří umí hrát skvělý kombinační fotbal. Jsme stoprocentně přesvědčeni o kvalitě našeho kádru,“ pokračoval Grygera v nevšedním prohlášení, které se stalo mottem pro výjezd na západ Čech.

Mimochodem, Zlín prohrál s Plzní poslední čtyři zápasy, na podzim doma 0:3. V Doosan Areně triumfoval hodně dávno, v srpnu 2016 za éry Bohumila Páníka. Výhru 2:0 obstarali Tomáš Poznar a Dame Diop. Ze současného kádru u toho byli záložník Vukadin Vukadinovič a náhradní brankář Stanislav Dostál.

Teď v neděli to má přijít znova. „Všichni táhneme za jeden vítězný konec provazu,“ ujistil Grygera. „Z toho jednoznačně vyplývá, že s Plzní přepíšeme kolonku venkovních výher z 0 na 1. S tímto přesvědčením tam cestujeme,“ uzavřel svéráznou řeč.