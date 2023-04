Priske: Zklamání, dominovali jsme. Druhá ztráta? Nebude mít velký dopad

Ztratila Sparta s ohledem na průběh zápasu na Slovácku dva body? Nebo remízu berete, protože jste museli dotahovat?

(krátce se zamyslí) „Nedokážu to takhle říct. Snažím se být objektivní. Myslím, že jsme podali dobrý výkon, máme jeden bod. Jsme určitě z výsledku zklamaní, protože jsme v zápase dominovali. Měli jsme na větší bodový zisk. Ale nechám na vás, jak to vyhodnotíte. Klukům jsem řekl, že jsem spokojený s výkonem. Hlavně ve druhém poločase jsme zvedli intenzitu a kvalitu naší hry.“

Úvodních třicet minut to ale z vaší strany byla velká herní bída. Čím si to vysvětlujete?

„Důvodem bylo Slovácko. Bylo kompaktní, hrálo v nízkém postavení s pěti obránci. Udělali nám to složité, bylo pro nás těžké je prolomit. Věřili jsme, že se nám to povede snáz a rychleji. Prvních třicet minut jsme udělali několik špatných rozhodnutí. Ale pak jsme se začali zvedat, trefili jsme tyč, břevno, měli spoustu dalších šancí.“

Krátce po vyrovnání jste střídal Lukáše Haraslína. Byla to vynucená změna?

„Už pět minut předtím vypadal unaveně, jeho intenzita hry šla trochu dolů. O střídání jsem měl jasno ještě před penaltou.“

Na hřiště jste poslal Awera Mabila, který toho opět moc nepředvedl. Pořád věříte, že vám v současném rozpoložení může pomoci?

„Určitě je to hráč, který nám může pomoct. Samozřejmě, že jeho práce by mohla být lepší. Očekávám od něj víc. Na konci utkání měl šanci, kdyby k tomu přidal trochu víc kvality, mohl to být moment, který mu zvedne sebevědomí. Měl tam centry do vápna, snažil se, podporoval tým.“

Slovácko - Sparta: Kuchtovu hlavičku odvrátil Kalabiška, Mabil pálil do boční sítě Video se připravuje ...

Přesto se ukazuje, že mezi triem Čvančara, Kuchta, Haraslín a jejich alternativami je obří výkonnostní rozdíl. Souhlasíte?

„Je to jednoduchá domněnka, ale my nevíme, jaká čísla by měli ostatní hráči, kdyby dostávali větší minutáž. Třeba Karabec nebo Minčev. Z tohoto pohledu je to těžké posuzovat. Čvančara teď nebyl k dispozici. Dali jsme prostor Karabcovi, který dobře pracuje v tréninku a byl výrazný i v zápasech za béčko. Na Slovácku to měl těžké. Soupeř mu dal malý prostor k tomu, aby mohl rozvinout svůj herní způsob.“

V lize jste ztratili body podruhé za sebou. Jak se to může na mužstvu projevit?

„Nevím, jaký to může mít dopad. Věřím, že velký nebude. Ne vždy si ze zápasů vezmete tolik bodů, kolik byste chtěli. Já vyhodnocuju zejména výkony. Proti Slavii to byl těžký zápas, ve kterém jsme se postupně lepšili. Ukázali jsme silnou mentalitu. Stejně tak na Slovácku, to je těžké venkovní utkání. Podívejte se, jak se tu Spartě dařilo v minulé sezoně… Když si ten zápas znovu pustíte, soupeř měl proti nám čtyři pokusy ohrozit branku, držení míče kolem třiceti procent. Pak to bylo o tom, že jsme z našich šancí nevytěžili tolik, abychom si odvezli tři body. Měli bychom mít víc střel na branku než tři.“