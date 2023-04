Hapal po prohře: O Kušejovi nemusíme mluvit. Do Baníku nechtěl. Co Bitri?

Jeden zápas, dvě ukončené série. Mladá Boleslav zvítězila po čtyřech zápasech, Baník naopak po třech utkáních bez prohry padl. A samozřejmě to vyšlo tak paradoxně, že tři body pro Středočechy (1:0) vystřelil Vasil Kušej, jehož Slezané na konci minulého roku chtěli přivést z Prostějova. „My jsme o něj zájem měli, ale on zájem neměl,“ vysvětloval trenér Ostravy Pavel Hapal, který nebyl zklamaný z výkonu, ale z efektivity.

Zůstaňme ještě u Kušeje. Nelitujete nyní vzhledem k jeho výkonům nejen dnes, že se vám takového fotbalistu v zimě nepovedlo přivést?

„Nemusíme tady vůbec mluvit o Kušejovi. My jsme takového hráče samozřejmě chtěli, ale on chtěl jít do Boleslavi. K nám od začátku jít nechtěl. Pralo se o něj více klubů, byli jsme za to trošku kritizovaní, ale nejdůležitější a nejpodstatnější je, že neměl zájem. Proto u nás není. Nám vstřelil krásnou branku, protože je to výborný, nebezpečný a rozdílový hráč.“

Ukázal nedůraz ve finální fázi, že Muhamed Tijani je momentálně nebezpečnější a platnější než Ladislav Almási?

„Možná je v o něco lepší formě, protože Laco měl zdravotní problémy. Na druhou stranu i on se dostal do nebezpečných situací, odpracoval devadesát minut. Dřel. Všichni od něj samozřejmě čekají góly, bohužel ho nedal. Ale třeba se to povede v příštích utkáních. Jsme rádi za to, že máme dva vyrovnané útočníky. Důležité je, aby Laco zůstal zdravý. Pak se budeme vždycky rozhodovat podle daného utkání.“

V poločase jste třikrát střídal, co se vám nelíbilo? Laxnost?

„Ne, spíš jsem měl takový pocit, že... Třeba Šeha (Eldar Šehič) nám teď výborně odehrál tři utkání, cítil jsem, že běžecky to od něj nebylo takové, jak bychom si možná představovali. Je zklamaný, ale nebylo to kvůli výkonu. Potřebovali jsme hru zrychlit, dávat míče na Plavšu (Srdjana Plavšiče), aby měl možnost obcházet protihráče. Tam jsme byli pomalí, proto šel dolů i Karel Pojezný. Všechna střídání pomohla a hru oživila.“

Vy jste už v prvním poločase několikrát vyletěl z lavičky. Jak je na tom Srdjan Plavšič, jehož domácí nešetřili?

„Nemůžu a ani nechci to hodnotit, ale chtělo by se podívat do statistik, kolik faulů na něj bylo... Jedna nebo dvě žluté, ale myslím, že jich mohlo být víc. Hrál ve velkém tempu, cítíme, že má formu. Někdy bychom chtěli, aby hrál víc nahoře než v hloubce, ale on si věří. Dokáže hráče obejít, udělat přečíslení. Jsme za to rádi, ale byli bychom rádi i za to, kdyby takoví hráči byli chránění.“

Proč jste se rozhodl pro střed pole s Davidem Buchtou a Jiřím Klímou, tedy bez klasické osmičky? A má šanci nakouknout do áčka ještě někdy Jakub Drozd, jenž se tam typologicky hodí?

„Víme, co nás čeká a co jsme měli za sebou. Jednou jsme neměli Cadua, teď nebudeme mít Plavšu, proto jsme chtěli do hry dostat Buchtiče (Davida Buchtu). Máme ho jako alternativu do středu hřiště i na kraj, proto ho tam zapojujeme. Padla volba na něj, myslím, že do teďka to bylo velice pozitivní. A co se týče druhé otázky... Máme spoustu mladých hráčů, víme o nich. Uvidíme, se kterými začneme více pracovat do nové sezony. Možná se přiblíží áčku.“

Proč nevyzkoušíte Cadua na pravém beku třeba právě v zápasech, jako byl ten dnešní, kdy dobýváte a potřebujete mít kvalitní centr? A Brazilec ho má lepší než Juroška.

„Takovou variantu jsme měli už na začátku týdne, protože Juroška měl zdravotní problémy a dva dny netrénoval. Nakonec jsme se rozhodli jinak. Možná by tam přišel kvalitnější centr, ale nechali jsme to tak. Můžeme už jen lamentovat nad tím, jestli to bylo dobře, nebo špatně. (úsměv) Oba dva dobře pracovali, akorát nám nebyl souzený gól.“

Moc se mi líbil stoper Eneo Bitri, jde nahoru, že?

„Jde. Vy novináři všechny věci nevíte, on měl spoustu zdravotních problémů. Trápila ho záda, pak zadní stehenní sval. Teď se zápas od zápasu zlepšuje, vypadá velice dobře. Akorát bych mu možná trošku vyčítal, že někdy dává pomalejší přihrávky. Na tom zapracujeme, ale jinak byl v defenzivní činnosti velice dobrý.“

Je jisté, že vzhledem k nedělnímu vzájemnému zápasu Liberce s Brnem po víkendu opět zahučíte do skupiny o záchranu, navíc vám situaci mohou ještě zkomplikovat České Budějovice...

„Bolí nás to, protože zrovna v tomto utkání jsme prohrát neměli. Když si vezmu zápas s Plzní, tam nás soupeř mohl potrestat – a nepotrestal. Tentokrát jsme hráli velice dobře dozadu, vypadali jsme velice dobře běžecky, soupeře přehráli ve všech věcech, ale nepřidali jsme koření v podobě branky. To jediné budu mužstvu vyčítat. Věřím však, že nás to nezlomí. Jedeme dál, máme ještě dvě kola a pak se uvidí, kde se ocitneme.“

