Vrbův ofsajd byl, VAR mlčel správně. Kam až se může proti času vracet?

Se Zlínem by to asi tak nebo jinak skončilo v Plzni špatně (4:0), ale Pavel Vrba má pravdu. K prvnímu plzeňskému gólu nemělo dojít, protože mu předcházelo Vydrovo ofsajdové postavení. Od čeho je tu pak tedy VAR? Od jiných věcí… Neboli, i když videorozhodčí velmi pravděpodobně přestupek proti pravidlům viděl, zasáhnout nemohl. Proč a za jakých okolností by mohl?

V Plzni se stalo toto: Jan Sýkora nahrál Matěji Vydrovi do evidentního ofsajdového postavení.

Asistent rozhodčího Jan Dohnálek ovšem nechal praporek po celou dobu útoku dole, chybně, a tak akce pokračovala. Po pár vteřinách Vukadin Vukadinovič fauloval Sýkoru. Hlavní sudí Michal Křepský správně zapískal. A tím se Zlín, nevědomky a ze své pozice nevinně, připravil o šanci, že video případný gól smaže.

Na Hejdův gól z následné standardky už žádné video totiž dosáhnout nemohlo.

Plzeň - Zlín: Faulu před plzeňským gólem předcházel Vydrův ofsajd

Obdobný případ nastal nyní v Pardubicích ve 45. minutě utkání proti Hradci Králové (1:0). Domácí Dominik Janošek nahrál do ofsajdového postavení Pavlu Černému, ten do jasné gólovky Michalu Hlavatému, jeho střelu však brankář Pavol Bajza vyrazil na roh. Kdyby padl gól, kvůli ofsajdu by neplatil. Kdyby padl gól po následném „nespravedlivém“ rohu, tak už by se počítal.

Pardubice - Hradec: Černý lišácky našel Hlavatého, ten v koncovce selhal

Jakmile totiž dojde k přerušení hry a následně k jejímu tzv. navázání, předchozí případné prohřešky proti pravidlům už VAR neřeší. Výjimkou, kterou to tady nebudeme dlouze komplikovat, je hrubé nesportovní chování – například k plivnutí nebo úmyslnému udeření se může video vrátit kdykoli.

Jenže to nebyl případ z Plzně ani z Pardubic.

Kdyby plzeňská akce pokračovala – tedy bez faulu na Sýkoru – a vzápětí padl gól, VAR by ho určitě kvůli zmíněnému ofsajdovému postavení odvolal. Byť od něho uplynulo třináct vteřin a do hry se dokonce zapojil jeden zlínský hráč, ovšem pouze odkopem a především ve chvíli, kdy míč neměl pod kontrolou.

Asi leckoho napadne: Jak daleko v čase se video v takových situacích (tedy nepřerušených hvizdem sudího) vrací? Kdo čeká jednoduchou odpověď, udanou nejlépe třeba v sekundách, nepochodí. Nic takového v manuálu pro činnost VAR není.

Videorozhodčí by měl:

svým citem posoudit, zda útočný přestupek měl bezprostřední vliv na dosažení branky.

svým citem posoudit, zda se jednalo o nepřerušenou a souvislou útočnou akci.

položit si dokonce otázku, co by očekával fotbal, co by očekávala fotbalová veřejnost, tedy použít něco jako selský rozum.

Jak se pozná nepřerušovaná, souvislá útočná akce? V základu tak, že bránící tým nedostal balon pod svou kontrolu. Pokud skutečně nedostal, platí pro definici souvislé akce přibližně toto: útočící mužstvo postupuje stále vpřed nebo nebezpečně kombinuje v rámci šestnáctky nebo v její bezprostřední blízkosti. Možná vůbec nejjednodušeji – postup útočícího mužstva je po celou dobu jeho trvání tak nebezpečný, že jakýkoli obranný faul by znamenal minimálně zmaření slibně se rozvíjející akce.

Dovedeno tak trochu do absurdna: Pokud útočící mužstvo ví, že se dopustilo přestupku, který by následně odhalil VAR, nemělo by se snažit – probůh – dát gól! Mělo by zvolnit, vrátit míč třeba mezi stopery, prostě ubrat akci na její nebezpečnosti. A pak se do toho vrhnout naplno znovu.

Pro pořádek, v Plzni to ze strany rozhodčích mělo vypadat následovně. Sýkora nahrává Vydrovi to ofsajdového postavení. Asistent Dohnálek to vidí, ale v rámci zvyklostí – protože se jedná o slibně se rozvíjející akci – nechává praporek dole. S tím, že kdyby padl gól, ať rozhodně VAR. Ve chvíli, kdy se míč vrací znovu k Sýkorovi a on s ním běží k postranní čáře, tedy nebezpečnost akce padá strmě dolů – už praporek letí nahoru.

To se však nestalo, přišel faul a za chvíli Zlín dostal první a rozhodující ránu.