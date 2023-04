ONLINE + VIDEO: Liberec - Sparta 1:0. Kuchta žádal penaltu, Mabil do akce

V posledním kole základní části FORTUNA:LIGY Sparta zavítá na trávník Liberce, který se nachází v tabulce na sedmém místě s tím, že má stále možnost přeskočit šestou Olomouc a vměstnat se do skupiny o titul. Jenže by musel mít lepší skóre... Sigma má +8 a Slovan -2. Ani hosté z Prahy nemají pozitivní vyhlídky na to, jak poskočit na první příčku před Slavii. Letenští by potřebovali zvítězit, zatímco jejich rival by zaváhal. Pražané jdou do zápasu bez zraněného Tomáše Čvančary i Asgera Sörensena, od 13. minuty prohrávají po gólu Valenty. Po pauze šli na hřiště Mabil a Pavelka. Hraje se od 15:00. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.