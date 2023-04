Třístovkář Reinberk: gól, výhra, transparent. Slovácko mi dalo všechno

Lépe to osud v zastoupení Petra Reinberka naplánovat nemohl. Srdcař ze Slovácka ve svém 300. startu v nejvyšší soutěži za jeden klub vstřelil vítězný gól Brnu (1:0). A zrovna do té branky, za níž vyvěsili fanoušci velký transparent s nápisem Rambo (Reinberkova přezdívka), kresbou Sylvestera Stalloneho (filmového Ramba) a číslovkou 300. „Vůbec jsem to nečekal. Chtěl bych fanouškům moc poděkovat. Potěšilo mě to,“ uvedl hrdina podvečera.

Neláká vás vzít si transparent na památku?

„Nevím, kam bych ho dal.“ (úsměv)

Takhle jste si to vysnil?

„Je super, že to vyšlo takto. Oslavil jsem to gólem a vítězstvím. Jsem za to strašně rád. Není obvyklé mít tolik startů za jeden klub. Slovácko mě vychovalo, dalo mi všechno. Doufám, že jsem mu to nějakým způsobem vrátil.“

Nepřeskočíte ještě ligového rekordmana Milana Petrželu?

„To nejde. Možná jedině Mára Havlík. Ale už to ve Slovácku dohraju.“

Jaké bylo jubileum přímo na hřišti?

„V prvním poločase jsme hráli dobře, měli jsme šance a dali gól. O přestávce jsme si říkali, aby se neopakovaly Pardubice a druhá půlka nebyla taková, jakou jsme chtěli. Ale je důležité, že jsme vyhráli.“

Hrál jste na křídle na hbitého prcka Musu Alliho. Zvláštní pocit mít proti sobě někoho tak malého, že? Navíc šlo o nejlepšího hráče Zbrojovky.

„Na lavičce jsem říkal Mildovi Petrželovi, že je ještě o hlavu menší než on. (úsměv) Není to nic příjemného. On je malý, rychlý. Dá se říct, že byl Musa Alli taková jejich hrozba.“

Kanonýra Jakuba Řezníčka jste snad jako první tým nepustili do vážnější šance. Jak se vám to povedlo?

„Káca (Michal Kadlec) s Hofim (Stanislavem Hofmannem) se mu dobře věnovali. V první půli Řezňa napadal sám a zdál se mi otrávený. Ostatní byli hodně zalezlí. Moc míčů neměl. Dobře pro nás. Je nebezpečný útočník.“

Střídal jste kvůli zranění nebo vyčerpání?

„Už jsem toho měl dost. Byl to pro mě třetí zápas za týden a nejsem nejmladší. Tahaly mě zaďáky.“

Do skupiny o titul jdete z páté příčky, na čtvrté Bohemians ztrácíte dva body. To je hratelné, že?

„Určitě. Chceme skončit čtvrtí. Něco jsme si k tomu řekli a uděláme všechno pro to, aby se to podařilo.“