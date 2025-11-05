Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 15. kolem: zlevnil Staněk, hitem objev ze Zlína

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistůZdroj: iSport
Stanley Kanu ze Zlína se snaží obrat o míč jabloneckého Daniela Součka
Abdallah Gning z Karviné v utkání proti Mladé Boleslavi
Plzeňská euforie po vítězné brance
Hráči Slavie se radují z druhého gólu
Jaroslav Zelený a Lukáš Haraslín po porážce v Karviné
Zklamaný Jakub Martinec po porážce v Karviné
Útočník Plzně Matěj Vydra
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ani tentokrát tomu není jinak. Výjimka může nastat v případě vloženého zápasu. Trenéry tento týden čekají nelehká rozhodnutí. V minulém kole posbírali v průměru pouhých 28 bodů a před námi je poslední kolo před reprezentační pauzou. Koho se dotkly změny cen?

Aboubacar Traoré (O, Karviná)

Podruhé v sezoně se dostal do ideální jedenáctky kola, což nešlo nechat bez povšimnutí. Traoré se o víkendu proti Spartě prosadil střelecky a nasbíral výborných 9 bodů. Traorého vlastní 6,5 % Trenérů.

Stanley Kanu (Ú, Zlín)

V devíti ideálních jedenáctkách z dosavadních čtrnácti kol měl svého zástupce v sestavě Zlín. Kdo to před sezonou očekával, nechť zvedne ruku. Kanu proti Jablonci zaznamenal fantastických 12 bodů. Ve hře se těší 4,9% popularitě.

Tomáš Vlček (O, Slavia)

Čtyřiadvacetiletý bek dostal šanci v posledních dvou kolech a Trenéry iSport Fantasy rozhodně nezklamal. Proti Olomouci zapsal pět bodů, proti Baníku o víkendu dokonce 13 bodů! Vlčka vlastní 1,1 % Trenérů.

Cheick Souaré (O, Plzeň)

Třiadvacetiletý obránce pod trenérem Hyským patří k důležitým článkům sestavy. A projevuje se to i na konzistentní produkci bodů v iSport Fantasy. V posledních třech kolech postupně nasbíral 6, 5 a 8 bodů. Souarého vlastní 12 % Trenérů.

Daniel Vašulín (Ú, Olomouc)

Nenápadně se vyšplhal mezi nejproduktivnější útočníky sezony v iSport Fantasy. O víkendu zapsal excelentních 11 bodů a s 54 body je pátým nejproduktivnějším útočníkem. Vašulína vlastní 11 % manažerů.

Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)

Před sezonou nebyl jeho nákup příliš doporučovaný, neboť měl plnit defenzivnější úkoly. Zkušený borec ale zvládá podporovat i ofenzivu a už podruhé se dostal do ideální jedenáctky kola. Daridovi důvěřuje 19 % Trenérů.

Abdallah Gning (Ú, Karviná)

Produktivnějšího fotbalistu v iSport Fantasy nenajdete. Útočník Karviné o víkendu nasbíral dalších 9 bodů a přeskočil dosavadního lídra Vasila Kušeje. Gninga v týmu momentálně má 25 % Trenérů.

Jindřich Staněk (B, Slavia)

Místo třemi tyčemi Slavie pro sebe urval Jakub Markovič. Jindřich Staněk naposledy chytal v devátém kole. Je tedy logické, že jeho cena klesla. V týmu Staňka stále drží 24 % Trenérů.

Jaroslav Zelený (O, Sparta)

Stále stejná písnička. Od Jaroslava Zeleného, který na začátku sezony patřil k nejdražším obráncům iSport Fantasy, Trenéři očekávali rozhodně více. Za poslední dvě kola nenasbíral jediný bod. Zeleného vlastní 1,9 % Trenérů.

Filip Zorvan (Z, Jablonec)

Minulý rok patřil k nejproduktivnějším borcům iSport Fantasy, proto očekávání od Filipa Zorvana v Jablonci byla vysoká. Je to ale z pohledu hry velký útlum. 7 zápasů a 15 bodů. Zorvanovi věří 2,2 % Trenérů.

