Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 15. kolem: zlevnil Staněk, hitem objev ze Zlína
Středa je dnem, kdy probíhá aktualizace cen fotbalistů v iSport Fantasy. Ani tentokrát tomu není jinak. Výjimka může nastat v případě vloženého zápasu. Trenéry tento týden čekají nelehká rozhodnutí. V minulém kole posbírali v průměru pouhých 28 bodů a před námi je poslední kolo před reprezentační pauzou. Koho se dotkly změny cen?
Aboubacar Traoré (O, Karviná)
Stanley Kanu (Ú, Zlín)
Tomáš Vlček (O, Slavia)
Čtyřiadvacetiletý bek dostal šanci v posledních dvou kolech a Trenéry iSport Fantasy rozhodně nezklamal. Proti Olomouci zapsal pět bodů, proti Baníku o víkendu dokonce 13 bodů! Vlčka vlastní 1,1 % Trenérů.