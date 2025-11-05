Zápasy první a druhé fotbalové ligy budou o víkendu patřit válečným veteránům
Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na kterých se odehrají zápasy patnáctého kola první a šestnáctého kola druhé ligy. LFA chce připomenout vlastence a hrdiny, kteří v první a druhé světové válce nebo v novodobých konfliktech bez váhání riskovali životy pro svobodu, demokracii a bezpečnost své vlasti. Uvedla to v tiskové zprávě.
Asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, organizuje akci podruhé. Stejně jako vloni dojde na stadionech vedle symbolického připomenutí také na představení a ocenění vybraných veteránů. Slavnostní moment podpoří vojenská Večerka, kterou před výkopem jednotlivých zápasů zahrají trubači.
Na vybraných stadionech si fanoušci budou moci také prohlédnout armádní techniku a setkat se s členy jednotlivých posádek, kteří představí svou práci i poslání. LFA stejně jako před rokem věnuje částku 100 000 korun do Vojenského fondu solidarity. Přispět mohou také fanoušci, a to prostřednictvím nákupu vlčího máku, symbolu válečných veteránů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|14
|9
|3
|2
|26:14
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|5
Olomouc
|14
|6
|5
|3
|14:8
|23
|6
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|7
Karviná
|14
|7
|1
|6
|24:20
|22
|8
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|9
Hr. Králové
|14
|5
|5
|4
|20:20
|20
|10
Bohemians
|14
|4
|4
|6
|12:16
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|14
|2
|5
|7
|14:21
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|14
|2
|4
|8
|20:35
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu