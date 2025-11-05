Předplatné

Zápasy první a druhé fotbalové ligy budou o víkendu patřit válečným veteránům

Hráči Slavie se radují z druhého gólu
Hráči Slavie se radují z druhého góluZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Plzeňská euforie po vítězné brance
Plzeňská euforie po vítězné brance
Souboj před brankou Hradce Králové
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové v akci
Sparťanské kolečko po prohře v Karviné
Abdallah Gning se raduje z gólu s Jiřím Fleišmanem
John Mercado se raduje z gólu s Veljkem Birmančevičem
Na 11. listopad připadá ve světě den válečných veteránů, a tak se jim Ligová fotbalová asociace (LFA) rozhodla o víkendu stejně jako před rokem vzdát hold. Akce se uskuteční na všech stadionech, na kterých se odehrají zápasy patnáctého kola první a šestnáctého kola druhé ligy. LFA chce připomenout vlastence a hrdiny, kteří v první a druhé světové válce nebo v novodobých konfliktech bez váhání riskovali životy pro svobodu, demokracii a bezpečnost své vlasti. Uvedla to v tiskové zprávě.

Asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, organizuje akci podruhé. Stejně jako vloni dojde na stadionech vedle symbolického připomenutí také na představení a ocenění vybraných veteránů. Slavnostní moment podpoří vojenská Večerka, kterou před výkopem jednotlivých zápasů zahrají trubači.

Na vybraných stadionech si fanoušci budou moci také prohlédnout armádní techniku a setkat se s členy jednotlivých posádek, kteří představí svou práci i poslání. LFA stejně jako před rokem věnuje částku 100 000 korun do Vojenského fondu solidarity. Přispět mohou také fanoušci, a to prostřednictvím nákupu vlčího máku, symbolu válečných veteránů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1493226:1430
3Jablonec1484219:1128
4Plzeň1474325:1425
5Olomouc1465314:823
6Zlín1465319:1523
7Karviná1471624:2022
8Liberec1455419:1620
9Hr. Králové1455420:2020
10Bohemians1444612:1616
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1425714:2111
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1424820:3510
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

