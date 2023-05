Hapal: V příštích sezonách bude Baník jinde. Něco je na zamyšlení...

Pane Hapale, i vy musíte být spokojený, viďte?

„Samozřejmě jsem. S výsledkem i předvedenou hrou. Hrál se krásný zápas s nádhernou kulisou, kterou udělali baníkovští fanoušci. Takhle zaplněnou tribunu jsem nečekal. Zápas měl kvalitu od soupeře i od nás. Byli jsme neskutečně produktivní, to se nám v minulých utkáních nedařilo. Pro nás nic nekončí, potřebovali jsme body asi víc než Sigma. Je to cenné vítězství, protože pořád hrajeme o holý život.“

Ze čtyř střel na bránu jste vstřelili čtyři góly.

„A to jsme dali ještě další gól z ofsajdu. Někdy to tak je, vyplyne to, že jste přesnější, kvalitnější a důraznější v zakončení. Tijanimu to vyšlo, klobouk dolů za první hattrick v české lize. Za práci si ho zasloužil, odměněno bylo celé mužstvo. Máme ještě Almásiho, který čeká na šanci. Možná to nese těžce, nedivím se mu, ale využíváme formu Tijiho. Bylo mu vyčítáno, že nedává góly. To je jasné, k útočníkům patří. Ale on se za poslední měsíc a půl neskutečně spravil po běžecké stránce. Je úplně jinde, než byl třeba v zápase v Pardubicích.“

I Srdjan Plavšič, který si připsal dvě asistence, že?

„Jo, Plavša má v posledním měsíci vynikající formu. Vrátil se k tomu, co předváděl na podzim. Jsme za to rádi, protože je to rozdílový hráč. Všichni se na něj chystají, ale on dokazuje svou kvalitu i tak. Opět hrál výborně. Nejen on, ale on byl rozdílový ve finále. Jinak to všichni odmakali a odjezdili tak jako v těch posledních šesti utkáních, ve kterých jsme se zvedli. Sice jsme třeba se Slavií nebo v Boleslavi, kde jsme byli jasně lepší, neudělali výsledek, ale zvedáme se. O to víc nás mrzí, že nemůžeme dohrát sezonu víc v klidu. Chyběl nám do střední skupiny bod. Věřím, že Baník bude v příštích sezonách úplně někde jinde.“

Sice jste zažil jen dvě třetiny této sezony, ale co tedy pro to udělat, aby Baník zažil lepší ročníky?

„Na analýzu je ještě brzo, necháme to, až skončí sezona. Ale nějakou myšlenku máme. Možná byla chyba v tom, že jsme nečekali, že mužstvo může takhle zareagovat po dvou nebo třech neúspěšných výsledcích. Jinak je to sto a jedna, když vidíte, jak mužstvo pracuje dnes a jak pracovalo před dvěma měsíci. To je určitě na zamyšlení.“

Ztráta jediného bodu, respektive lepší vzájemný zápas na desáté místo asi hodně mrzí...

„Nikdo nekouká dopředu. Nikdy nevíte, jestli vám jeden bod bude někde chybět, nebo přebývat. Ale zklamaný jsem hodně z jiných utkání. V Olomouci to bylo výborné, nahoru dolů, lidi se bavili. V Boleslavi jsme měli bodovat, bohužel jsme nedotáhli své akce a domácí dobře bránili. Takových zápasů byla spousta. I mužstvo je z toho zklamané, ale je to fotbal. Má to nějaký vývoj, věřím, že jsme na dobré cestě. Zkvalitnili jsme defenzivu, soupeři už nemají tolik šancí. Neděláme hloupé chyby při obdržených brankách.“

Líbil se vám defenzivní trojúhelník – Lischka, Bitri, Kaloč? Nepustili jste Chytila do tutovky.

„Chystali jsme se na to, i když nás Sigma trošku překvapila, že začala napadat ve dvojici i se Zifčákem. Proti Teplicím to nedělala, mysleli jsme, že budeme mít na rozehrávku trošku více klidu. Proto jsme zvolili jednoduchou hru směrem nahoru, kde Tijani uhrál spoustu míčů. A Plavša pak těmi náběhy za obranu byl velice nebezpečný. To bylo hodně důležité. Na Chytila jsme se samozřejmě připravovali, známe ho, víme, jaký je to hráč. Až na maličkosti jsme neudělali žádnou závažnější chybu.“

Se stoperskou dvojicí Lischka, Bitri vypadl ze sestavy Karel Pojezný. Nebojíte se, že přijde o EURO U21?

„Tak nepřemýšlíme, nějak jsme se zkrátka rozhodli. Lišák se nám před Spartou zranil, nemohl nastoupit. Karel má kvalitu, nebojím se toho. Je to velice dobrý hráč, konstruktivní. Bohužel v některých zápasech byl u nějakých chyb, probírali jsme to s ním. Teď jsme se rozhodli takhle a budeme to asi držet. Uvidíme, co nastane.“

V čem jste ještě Sigmu kromě efektivity předčili?

„Klíčoví byli fanoušci, ti nás hnali dopředu. Atmosféra byla úžasná, lidi nás dotlačili ke kvalitě. Zbytek je o hráčích: někdy centr dáte přímo na hlavu, někdy vás to mine o deset centimetrů.“

Jste trochu klidnější?

„Vůbec nejsem klidný. Ani klidnější. Furt jsem na špičkách. Nic jiného nejde. Fotbal je takový, že jednou vám dá, podruhé vezme. Něco podcenit by byla velká chyba. A do toho budeme tlačit i hráče.“

Začínáte doma se Zbrojovkou...

„Každý nadcházející zápas bude klíčový, dokud to nebude úplně jasné. Nechceme být poslední, nechceme hrát baráž. Tak jako všichni ostatní.“

Třeba už bude přítomen i VAR...

„Co na to mám říct... (úsměv) Asi nejsou peníze, možná ani obsluha. Musí u toho asi být spousta rozhodčích v jeden čas. Ale jinak to není otázka pro mě. Samozřejmě by pro regulérnost soutěže měl být VAR všude. Tentokrát asi byly vybrané zápasy, kde o tolik nejde a kde o něco pořád šlo.“