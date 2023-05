Chorý: Pověstná hvězda Viktorie nám uletěla. Opakuje se jarní scénář

Vstřelil třináctý ligový gól, v závěru táhl Plzeň k obratu s Teplicemi. Jenže Tomáš Chorý (28) další možnosti neproměnil a ze hřiště odcházel po remíze 1:1 zklamaný. Západočeši přišli o další jarní body a v nadstavbě budou hrát „jen“ o to, aby udrželi současné třetí místo. „Šance na to, abychom to otočili, byly,“ žehral po nedělním utkání.

Co vás stálo body proti Teplicím?

„První poločas nebyl z naší strany vůbec ideální, hodně dotyků, málo pohybu, neobehrávali jsme to, bylo to pomalé, žádné centry. Zkrátka špatné. Něco jsme si k tomu o poločase řekli, myslím, že začátek byl z naší strany vlažnější. Gól, co jsme dostali, nás nakopl, náš vlak se pak pomalu rozjížděl. Na konci to bylo vesměs na jednu bránu, ale vytěžili jsme z toho jenom jednu branku. Zápas mohl klidně skončit dva, tři, možná čtyři jedna. Celé jaro se opakuje scénář na domácích stadionech, kdy vždy dostaneme branku. To se nám v minulé sezoně, když jsme vyhráli titul, nestávalo. Prakticky z jedné šance, co nabídneme soupeři, inkasujeme.“

A zase jste doma ztratili body.

„Mrzí nás to, že jsme je nezískali, byla to povinnost. Pořád se nechceme koukat, co je za námi, ale takové zápasy bychom měli zvládat. Šance na to, abychom výsledek uhráli a zápas otočili, byly. Kór já.“

V závěru jste reklamovali teplickou ruku ve vápně, jak jste situaci viděl ze hřiště?

„Kalvi (Lukáš Kalvach) vystřelil a trefilo to ruku. Když jsem viděl penalty, jaké se pískaly na stadionech jinde, ruku by si tady rozhodčí možná také obhájil. Zápasy rozhodují maličkosti, ale nebudu se tady ohánět, že jsme měli kopat penaltu. Na jaře jsme nekopali ještě ani jednu, vždycky se něco řeší. Je to smutné, ale určitě to nechci házet na rozhodčího.“

Nemáte pocit, že jde na jaře všechno proti vám?

„Minulá sezona se pověstná hvězda Viktorie držela tady na stadionu, teď nám to trošku uletělo. Neodráží se to pro nás tak, jak bychom potřebovali. Situace na to máme, ale vždycky nás skolí hloupá chyba nebo dostaneme gól. Na Spartě jsme inkasovali ve 47. a v 90. plus patnácté minutě, kupí se to. Nevím, jestli je to náhoda, ale máme smůlu na patách. Můžeme se z toho dostat jen sami tvrdou prací. Věřím, že tým je silný, v dalších zápasech ukážeme, kam patříme, že na to máme a patříme na lepší pozice.“

Budete chtít vrátit porážky Spartě a Slavii? V nadstavbě budete hrát znovu u nich.

„Zápasy se Spartou i Slavií jsou specifické, každý se na to těší. Netěším se na to jen já, ale celá veřejnost. Jsou to super velké zápasy, emočně založené, proto se na fotbal díváte. Pozici nemáme dobrou, ale určitě jim nedáme nic zadarmo, nepojedeme tam odevzdaní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 85. Chorý Hosté: 50. Hyčka Sestavy Domácí: Staněk – Holík, Kaša, Jemelka, Sýkora – Kalvach (C), Květ – Mosquera (65. Jirka), Vlkanova (56. M. Vydra), Durosinmi (65. Kliment) – Chorý. Hosté: Mucha – J. Hora II, Chaloupek, Mičević – Radosta (90+6. Sarr), Hyčka, L. Mareček, Trubač (C), Urbanec (77. Sy) – Žák (66. Núr), Gning (77. T. Vachoušek). Náhradníci Domácí: Tvrdoň, Zadražil, Kliment, Vydra, Řezník, Čihák, Jirka, Ndiaye Hosté: Němeček, Sarr, Sy, Núr, Vachoušek, Beránek Karty Domácí: Jemelka, Mosquera Hosté: J. Hora II, Chaloupek Rozhodčí Hocek – Paták, Pospíšil. Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 8670 diváků