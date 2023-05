Liga očima fanoušků: Retro v módě, do fotbalu silně zavanuly devadesátky

Sparta Praha

Jen do nás, my to vydržíme!

Věřím, že skalních fandů Spartičky je víc než těch, kteří nám spílají. Tentokrát si vzali za cíl utkání v Liberci, přesněji dvě odpískané penalty, které suverénně, a pro mě překvapivě, proměnil Mabil. Že by se pochlapil, a vybojoval si pevnější místo v sestavě? Za nás první polovina velmi špatná, takže branka osamoceného Valenty po chybě naší pravé strany V+W byla naštěstí jediná. Přiznám se, že obava, jak to tentokrát doválčíme, začala narůstat. Remíza při současném sledování utkání Slavie se mohla jevit jako výhra. Trenér asi uvažoval podobně, a nezvykle brzy sáhnul do sestavy. Hráči širšího kádru nezklamali, přestože soupeř měl další příležitosti, ale Kovář se tentokrát vyznamenal. Ve finiši již dříve zmíněné dvě penalty, první správně odpískaná, druhá odpískána být mohla, protože víme, že při každém centru do velkého vápna to vypadá jako volný styl nebo gladiátorský zápas. Takové penalty kopala jak Slavia, tak Plzeň, proč tolik humbuku? Pečetili jsme třetí brankou, takže první místo! Penalty kopat umíme, teď prosím trochu více fotbalu!

Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce