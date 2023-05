Plzeň: zájemci sondují terén. Šádek by rád prodal do měsíce, co požaduje?

Obhajoba ligového titulu mizí v dáli, bronzové medaile se plzeňským fotbalistům téměř houpají na krku. Viktoria má sezonu prakticky vyřešenou a už před startem nadstavby potřebuje koukat spíš dopředu. Takřka veškeré dění v klubu se odvine od nástupu nového majitele, případně významného investora. Jaká je aktuální situace? Do kanceláří v Doosan Areně jezdí za Adolfem Šádkem zahraniční zájemci a probíhají jednání, jenže celá operace není vůbec jednoduchá.

Akce plzeňský majitel se táhne více jak rok a půl. Adolf Šádek chce mít transakci vyřešenou do konce finišující sezony, nejpozději do 30. června. To několikrát zopakoval, klíčové datum si stanovil už před startem jara.

„Do konce sezony by mělo být zřejmé, jaká bude vlastnická struktura Plzně pro příští soutěžní ročník. Jsem přesvědčený, že po všech zásazích do ekonomiky a očištění od všech závazků, které klub měl, a nebylo jich málo, je ten proces snazší,“ prohlásil plzeňský majitel v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz na lednovém soustředění ve španělském Benidormu.

Šádkovi v tuhle chvíli zbývají necelé dva měsíce. Zdroje iSport.cz a deníku Sport potvrzují, že probíhají jednání, stávající boss zůstává optimistou, že klíčovou transakci opravdu dotáhne. V Plzni se vystřídalo několik zájemců, jedná se výhradně o zahraniční investory. Na obchodním poli se nerýsuje ekonomicky silný člověk z Česka typu Daniela Křetínského, jenž vlastní Spartu.