Party „Old timers“ Slovácka: 143 let a jdou dál. Neváhali jsme, řekl manažer

Dohromady dají letos 143 let! Na české prvoligové úrovni nebývalá cifra, stěží překonatelná. Slovácku nicméně nejde o to trhat rekordy. Tohle kvarteto je prostě pořád nejlepší. Nepouští do sestavy Břečku, Šuvaliju, Srubka či Merdoviče. Borci 20+ mají smůlu. Nástupci Kadlece a spol. rostou pomalu, veteráni jim cestu mezi elitu neumetají. Jednoduše hrají tak, že jsou po zásluze na hřišti oni. „Chceme, aby se mladí od těch starších učili. Když nastoupí dva zkušení, můžou být vedle nich jeden dva mladí,“ nastínil strategii Šumulikoski s tím, že v létě by klub rád přivedl nějaké mladé beky s potenciálem v dohledné době nahradit třicátníky.

Zatím jsou nicméně na forhontě oni. „Bohužel hrají dobře, zaslouží si hrát,“ usměje se manažer Slovácka. „Třeba Káca (Kadlec) má furt fantastickou rychlost a figuru. A zatím ho fotbal pořád baví. Hodně poznáte v zápasech, jak se chová a podobně. Viděl jsem, že má chuť,“ chválí opěrný bod zadní linie.

Jednání o nové smlouvě byla jednoduchá. Zájem o dohodu měly obě strany. S odchovanci, kterých si váží, se vedení vždycky dohodne bez větších průtahů. „Věděli jsme, že bude chtít pokračovat. Není ničím zklamaný. Nechali jsme to na něm a on sám přišel s tím, že chce prodloužit,“ upřesňuje sportovní manažer.

Ven šla informace v pozitivní chvíli po vítězném utkání s Brnem a před prvním kolem skupiny o titul. Načasování se povedlo. „Věci, které se mají stát, se dějí samy od sebe. Takhle to mělo být a tak to je,“ reaguje Šumulikoski.

Na větší příležitost tak bude dál čekat odchovanec Tomáš Břečka, jenž před odchodem do Turecka válel za Jablonec a po návratu na Moravu se nedokáže prosadit do základu. Jednoduše proto, že ho tam Kadlecovy výkony nepustí. „Břéča potřebuje odehrát deset až patnáct zápasů v kuse, aby se do toho dostal,“ podotýká Šumulikoski.

Osmadvacetiletý Břečka v této sezoně naskočil pouze do šesti ligových duelů, z toho třikrát jako člen elitní jedenáctky. Tři starty zapsal na podzim, když si potřeboval Kadlec během náročného programu odpočinout. Na jaře paběrkuje ještě víc. Pouze na Bohemians (0:1) vyběhl od první minuty, k tomu přidal devět minut s Plzní a minutku v Liberci.

V letní přípravě nejspíš dostane novou šanci jeden z dua stoperů Jaromír Srubek (22 let, hostování Vyškov, v sezoně 20 ligových zápasů, 0 gólů), Alden Šuvalija (21, hostování Zlaté Moravce, 22 ligových zápasů, 1 gól).

Když v zimě prodloužil kontrakt kouč Martin Svědík, dalo se čekat, že tak posléze učiní i jeho klíčoví muži v defenzivě. Bez ohledu na datum narození v občance. Nejdéle se podle očekávání čekalo na rozhodnutí internacionála Kadlece, největší persony v kabině. Kapitán nakonec před nadstavbou podepsal spolupráci na další rok.

Jak je tohle kvarteto důležité pro tým, řeknou i ofenzivní statistiky. Čtyři obránci vstřelili v této sezoně celkem osm gólů! Reinberk tři, Hofmann a Kalabiška po 2 a Kadlec jeden. Přidali k tomu pět asistencí (Kadlec 4, Kalabiška 1).

Navíc jde o hráče, kteří ke klubu přilnuli. I proto se jim těžko loučí a odchází. Kadlec s Reinberkem jsou odchovanci, mostečák Hofmann působí na Slovácku jedenáct let a Kalabiška (rodák z Mělníka) pět. V jiném prostředí už by své kariéry zabalili anebo usilovali o změnu vzduchu. „Tréninkový proces jim dal hodně. Fantasticky se zvedají,“ ocenil bývalý záložník a dlouholetý reprezentant Makedonie. „Ukazuje se, že věk opravdu nehraje roli. Všechno je o hlavě a o tréninku,“ dodal.

Poslední roky plné úspěchů nabily všechny čtyři obránce novou energií. Copak se dobrovolně vzdáte místa v kádru, když vyhráváte MOL Cup, hrajete tři roky na špici nejvyšší soutěže a vzdorujete v Evropě věhlasným organizacím typu Fenerbahce, OGC Nice, 1. FC Köln či Partizanu Bělehrad?

Není důvod, aby končili. Zvlášť když klub má o jejich služby nadále eminentní zájem. „Už to tady dohraju,“ ujistil pravý bek Petr Reinberk, který nikde jinde první ligu nehrál. „Jsem rád, že ho tady máme. Tři sta startů je výborný výsledek, klobouk dolů,“ ocenil Svědík zadákovo jubileum.

Právě Reinberk vystřelil minulý víkend výhru nad Brnem 1:0. Pěkný gól mu připravil ofenzivním výpadem stoper Michal Kadlec. Jak příznačné. „Byl bych rád, kdyby se k obráncům přidali další hráči. Aby byli produktivnější. Potřebujeme, aby v těchto situacích byli třeba dva útočníci nebo středoví hráči. To bych si přál,“ zasnil se trenér aktuálně pátého celku FORTUNA:LIGY.

Podobně to vnímá kapitán Kadlec. „Bavili jsme se o tom,“ přiznal. „Je to takový apel na naše útočníky. Gólů dáváme hodně málo. Zpočátku se nám dařilo držet nulu, ale to nejde každý zápas. Chybí nám hroťák jako byli Venca Jurečka a Regi (Cicilia). Je potřeba se na to v letním transferovém okně podívat, abychom byli ještě silnější. Vidíte, kolik má vstřelených branek Bohemka. O dost víc než my,“ podotkl osmatřicetiletý stoper, stěžejní člen nenahraditelného komanda „Old timers“.