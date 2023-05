Priskeho úkol: vyzrát konečně na rivala. Ale jak? Nabízí se změna

S trochou nadsázky by se dalo říct: trenére, zopakujte Midtjylland! V září 2020 Brian Priske s dánským klubem sebral Slavii sen o Lize mistrů, v třaskavém dvojzápase na „sešívané“ vyzrál jejich vlastními zbraněmi. Intenzitou, perfektní organizací hry, důrazem, hrubou silou.

Tehdy měl ovšem severský odborník k dispozici vhodný kádr, Midtjylland navíc tenhle styl fotbalu praktikoval dlouhodobě. A zrovna v konfrontaci se Slavií se mu to hodilo dvojnásob.

Ve Spartě má ovšem Priske úplně odlišnou typologii. Musí na to jít jinak. Jak? To je v tuhle chvíli otázka za milion. „Je brzo na důkladnější analýzu utkání, pořád je ve mně hodně emocí. Nedokážu říct konkrétně, co budeme muset udělat,“ soukal ze sebe Dán bezprostředně po mučivé porážce.

Do dubnového (3:3) i květnového (0:2) derby šla Sparta s jasnou mantrou: Prosadit si svůj způsob hry. Tedy blesková přechodová fáze, otáčení hry, rychlá kombinace až směrem do horní trojky útočníků. A tohle všechno vnutit soupeři.

Především před pohárovým finále tohle ze sparťanského tábora zaznívalo opakovaně. Přímo na place se ale stal přesný opak. Hrálo se podle not, které načrtla Slavia.

„V první půli byly fáze, kdy jsme si to rozehráli, jak jsme chtěli, a vyšlo nám to. Nevím, proč jsme tak nehráli víc. Zkrátka jsme to nezvládli. Podřídili jsme se hře soupeře a to bylo špatně,“ uznal mladík Adam Karabec.

Na Priskem nyní je, aby na stav věcí zareagoval. I s podzimním derby (0:4) to máme už tři zápasy, které měly spíš slávistickou tvář. A to už není nahodilost, nýbrž trend…

„Rozumím, že byste chtěli slyšet něco konkrétního směrem k dalšímu zápasu, ale neumím na to zatím přesně odpovědět,“ držel si letenský kouč pokerovou tvář.

Faktem nicméně je, že pokud chce Sparta pomýšlet na zisk titulu, bude potřebovat poslední konfrontaci s rivalem v sezoně zvládnout. A Priske se může inspirovat od svého protějšku, Jindřich Trpišovský má totiž v tomhle minisouboji zatím výrazně navrch.

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:2. Finále poháru pro sešívané, rozhodl Douděra Video se připravuje ...

Když Slavii před prvním jarním derby svíraly zdravotní trable, přišel chlapík v kšiltovce s účinnou protilátkou. Na Letné vyrukoval s variantou se třemi stopery. Každý z nich pak hrál prakticky osobní obranu na sparťanskou trojku Tomáš Čvančara, Jan Kuchta, Lukáš Haraslín.

A i když to ne vždy zafungovalo, třeba když Aiham Ousou vystoupal s Haraslínem až na útočnou polovinu, aby následně propadl a byla z toho penalta pro rudé, povedlo se Slavii ultimátní zbraň rivala do značné míry otupit.

Ve finále MOL Cupu pak Trpišovský slavil další taktický úspěch. Jakmile viděl, že Priske do druhého poločasu přehodil schéma na čtyři obránce a posunul Ladislava Krejčího do středu pole, v řádech jednotek minut zareagoval. Z obranné trojky přešel rovněž na čtyřku a zesílil srdce hřiště.

„V momentě, kdy Sparta přešla na čtyři obránce, se lámal zápas, vyhovovalo nám, byli jsme za to rádi. Byla to pro nás zkrátka výhoda, hrajeme to dlouhodobě, je to pro nás jednodušší, než kdybychom přecházeli opačně z 4 – 5 – 1 na 3 – 4 – 3,“ popisoval Trpišovský.

Navíc mu tento strategický vývoj duelu nahrál i směrem k dostřídání hráčů z lavičky.

„Naše střídání by v průběhu druhé půle proběhla stejně, jen by se v původním rozestavení postavili hráči na jiné posty. Zafeiris by hrál polaře místo Ibry a Provi by šel na křídlo místo Matěje Juráska. Ale vycházelo nám z toho přejít právě do 4 – 5 – 1, jsme na to dlouhodobě zvyklí. A ukázalo se, že nám to prospělo, bylo to pro nás bezpečnější, protože jsme dva stopery mohli postavit na jednoho útočníka Sparty,“ mnul si ruce Trpišovský.

Priske má oproti svému protějšku handicap, pokud jde právě o šířku kádru. Na lavičce totiž nemá zdaleka takový výběr. Tím spíš, když pro zranění vypadli Tomáš Čvančara s Asgerem Sörensenem.

Sparťanské prostory pro manévry a taktické hrátky tak jsou značně limitovány. Trpišovský má v tomto směru daleko volnější ruce. Ale tak jsou zkrátka rozdané karty, do zbytku sezony s tím Letenští nic neudělají.

Priske musí pracovat s tím, co má k dispozici. A vymýšlet. Co se nabízí na první dobrou? Přepřáhnout na šablonu se třemi středními záložníky a tím odbrzdit Kaana Kairinena. Pokud finský reprezentant hraje víc bez míče než s ním, je poloviční. Když je Sparta naopak na balonu dominantnější než soupeř, Seveřan z toho profituje díky svému vidění hřiště a citu pro kombinaci.

Dalším bodem pak je větší pomoc pro Jana Kuchtu. Sparťanský střelec se v obou jarních derby musel rvát s vyšším i silnějším Igohem Ogbuem. A i když v některých momentech dokázal balon uhrát, podporu neměl prakticky žádnou.

Zmíněný Čvančara je na marodce, Haraslín čelí propadu formy. Kuchta je na vše de facto sám. Karabec sice odehrál ve středu výbornou partii, ale je jiná typologie. Víc do kombinace a výstavby než do tahu. „Budeme se bavit o systému hry i rozestavení,“ pokýval Priske hlavou.

Že se Sparta rivalovi nevyrovná ve fyzičnosti a soubojovosti, to je v tuhle chvíli zjevné. Musí pro to přijít na jiný způsob. A času není nazbyt. Poslední derby je na programu už za osm dní.