Odvolačka o zrušeném trestu pro Slavii a Bílka: Chceme lepší důkazy

Pro připomenutí, jedná se o řešení kauzy, která má svůj počátek na podzim roku 2019. Do zatčení Romana Berbra tehdy zbýval necelý rok, ale už naplno běžely odposlechy lidí, které policie podezřívala z nekalé činnosti. Tedy i telefonu tehdejšího sportovního manažera Romana Rogoze.

Ty zachytily i jeho hovor s Jiřím Bílkem, tehdejším asistentem sportovního ředitele Slavie, který měl na starosti červenobílé béčko.

Dne 7. září 2019 se hrálo utkání ČFL Benešov–Slavia B (4:2) a v poločase, navzdory vedení 1:0, Bílek volal Rogozovi. Stěžoval si na sudího Tomáše Grímma. „To je hrozný, ty vole, ten nám dává.“ Rogoz reagoval, volal rozhodčímu, i tak Slavia nakonec padla o dvě branky.

Ale tím vše jenom začalo. O šest dní později, 13. září, dorazili Rogoz a Bílek za Romanem Berbrem. Ten v jejich přítomnosti volal Václavu Kohoutovi, jenž delegoval sudí na zápasy ČFL a dohodl změnu na duel Slavia B–Příbram (2:1) hraný 28. září.

„Potřeboval bych tam Grímma,“ vysvětlil mu a výměnu zdůvodnil právě střetnutím v Benešově. Grímm, nyní jeden z hlavních obžalovaných v soudním procesu s Romanem Berbrem, nakonec zápas Slavie B proti Příbrami skutečně pískal.

Tento skutek znamenal podle etické komise disciplinární prohřešek, za nějž Jiří Bílek dostal stopku na deset měsíců plus pokutu 30 tisíc korun, Slavia pokutu 250 tisíc korun. Oficiálně takto: „Členský klub SK Slavia Praha se dopustil disciplinárního přečinu tím, že prostřednictvím funkcionáře klubu pana Jiřího Bílka podporoval pana Romana Rogoze v ovlivnění regulérnosti utkání… Pan Jiří Bílek se dopustil disciplinárního přečinu tím, že podporoval pana Romana Rogoze v ovlivnění regulérnosti utkání…“

Jenže to pro teď neplatí. Odvolací komise oba verdikty zrušila a vrátila k novému projednání. Důvod? Jsou dva hlavní. „Míra prokázání závažnosti skutku by se měla posuzovat podle disciplinárního řádu, který platil před 1. červencem 2022,“ vysvětluje pro iSport.cz předseda odvolačky Jan Malý.

To si žádá vysvětlení. Jde o to, že možný přečin se stal před úpravou řádu, měl by se tedy posuzovat podle tehdy platné verze. Ta, laicky řečeno, vyžadovala silnější důkazy, než je zapotřebí v současnosti. A etická komise postupovala právě podle aktuálního znění, což se odvolačce nelíbí z procesního hlediska.

Ovšem bez ohledu na to, a to je ten druhý důvod, i tak odvolací komise žádná silnější důkazy. „Myslíme si, že by se mělo doplnit dokazování,“ říká předseda Malý.

Paragrafy tedy leží znovu u etické komise.