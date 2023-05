Vrba bod z vody bral: Ještě žijeme, baráž je cíl. Děkoval fanouškům

Berete remízu jako úspěch?

„Bod odpovídá tomu, co se dělo. Jablonec byl výrazně lepší v prvním poločase, dal břevno, tyčku. Pak dal i gól. My jsme tahali za kratší konec a se štěstím se to ve druhé půli změnilo. Možná jsme byli důraznější v soubojích, vyrovnali jsme a vytvořili jsme si dvě, tři situace, které se daly dohrát. Ale remíza je zasloužená.“

Jak ovlivnil duel velmi podmáčený terén po poločasovém lijáku?

„Voda bránila i nám. Je fakt, že Jablonec má v sestavě víc fotbalovějších hráčů. Asi jim ten terén vadil. Nicméně to bylo na obě strany stejné. Hráči, kteří vystřídali, nám pomohli k tomu, že jsme získali bod.“

Co vás k němu ještě dovedlo?

„Chci poděkovat fanouškům. Mám pocit, že náš přišli podpořit lidé, kteří mají zájem na tom, abychom se zachránili. Nebylo tady úplně komorní prostředí. Možná i díky nim jsme mohli srovnat.“

Stáhli jste o bod Pardubice i Brno. Jak to vnímáte?

„Chceme se samozřejmě dostat na barážovou příčku. To je náš cíl. Ještě žijeme. Potřebujeme vyhrát venku a dostat soupeře do situace, že nám neutečou na čtyři body a víc. Pak by to bylo mnohem složitější. S Brnem i s Pardubicemi nás čeká vzájemné utkání. Stát se může cokoliv. Tyhle mančafty musíme sledovat. Ne ty, které už jsou prakticky zachráněné.“

Pomůže vám na konci ročníku zraněný Vakho?

„Minulý týden bych vám řekl, že ne. Nemohl pomalu ohnout koleno. Ale teď už se cítí daleko líp, jezdí na kole. Máme tady lidi, kteří mu dávají veškerý servis. Rozhodne pohyb do boku.“