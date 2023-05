Plzeňská ztráta: Bílek chránil Staňka, fantom Slovácka i Řezník na scéně

Takové góly padají spíš v okresním přeboru než na nejvyšší scéně. Jenže stalo se. Jindřich Staněk fatálně chyboval u první branky Slovácka. Střídající Michal Trávník se obtočil kolem Tomáše Chorého a přesně nacentroval na nehlídaného Jana Kalabišku. Hlavička šla Staňkovi do koše, jenže reprezentační gólman pravděpodobně situaci podcenil. Míč mu vyklouzl a mezi nohama zaplul do sítě. Při druhé brance Slovácka se Staňkovi při zákroku motal na čáře Rafiu Durosinmi, čímž svému brankáři znemožnil zasáhnout. „Dneska udělal chybu, ale pořád je to špičkový gólman, který se z toho dostane. On ví sám nejlíp, že to byl zbytečný gól, vyčítat mu to nebudu. Za celou dobu pode mnou v Plzni odchytal spousty zápasů, kdy nás podržel, byl vynikající. Teď přišlo období, kdy dostáváme blbé góly,“ zastal se plzeňské jedničky trenér Viktorie Michal Bílek.

Řezník zpět na scéně

Čekal od loňského 15. května, než znovu zasáhl do ligového zápasu. Radim Řezník dlouho bojoval se svalovými problémy, které se mu během prokletého ročníku neustále vracely. Zkušený bek musel kousat dlouhé pauzy a neustále se vracet do zápasové formy. Dočkal se proti Slovácku, v sobotu večer mu do sestavy pomohly četné absence v západočeské defenzivě (scházeli zranění Luděk Pernica a Milan Havel, k tomu vykartovaný Václav Jemelka). „Zdravotně je v pořádku, má natrénováno. Dneska do toho naskočil téměř po devíti měsících a odehrál to na velmi slušné úrovni. Co s ním bude do budoucna, o tom je ještě brzy mluvit. Máme před sebou ještě čtyři zápasy, záleží i na něm, jak v těch dalších bude vypadat,“ ohodnotil výkon pravého obránce trenér Bílek.