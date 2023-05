Kouči tvrdí, že derby není o titul, ale… Finální bitva, co tu dlouho nebyla

Každé je výjimečné. Může se uskutečnit v osmém kole ligy, nebo třeba čtvrtfinále domácího poháru, derby „S“ to vůbec nic neubírá. Když se ale hraje o to nejcennější, tedy o tuzemský trůn, dostává konfrontace Sparty se Slavií úplně jiný spin. Tak jako dnes večer. Od 18 hodin se na Letné rozjede řežba o úplně všechno. Kdo uspěje, postaví se před dveře vedoucí do titulové síně. Budou odemčené, jenom vzít za kliku… Takže pánové, ukažte se!

Brian Priske to po poslední výhře v Olomouci nerad slyšel. Jindřich Trpišovský by s ním nejspíš souhlasil. Že by dnešní derby mělo rozhodnout o titulu? S tím na ani jednoho z trenérů nechoďte.

„Tyhle úvahy nemám rád. Stále hrajeme o dvanáct bodů, což je dost. Derby je samozřejmě důležitým utkáním, pokud ale remizujeme, nebo jeden z týmu prohraje, stále se hraje o dalších devět bodů,“ prohlásil dánský kouč Letenských.

Samozřejmě, matematicky bude nadále všechno otevřené. Viděno realistickým okem je ale právě finální derby této sezony tím, které ji i rozsekne. Karty jsou rozdané jasně: Sparta má horší formu, ale dva body náskoku. Slavia je na tom herně lépe, ale drží horší výchozí pozici. I proto, že potřebuje mít při finálním součtu víc bodů než soupeř. Plichta v tomhle směru posílá titul do epet ARENY.

Pohlídat si náběhové hráče a být odvážnější, radí Siegl. Hrát na remízu doma by se Spartě nemuselo vyplatit, dodává Šmicer

Po vzájemné vřavě budou oběma rivalům zbývat ještě tři mače. Ovšem pouze jeden venkovní. Na mysl se tak neobytně vkrádá teze, že kdo bude mít po dnešním večeru v kapse víc bodů, ten už si titul z rukou vyrvat nenechá. Nehledě na to, jakou psychickou stopu může na jednom z týmů zanechat případný neúspěch.

„Určitě je to zápas, který může rozhodnout o hodně věcech,“ hlásí pro klubový web sparťanský asistent Luboš Loučka. „Každý, kdo umí počítat a dá si dohromady dvě a dvě, ví, že pokud bychom vyhráli, bodový rozdíl už bude docela velký. Pak bychom byli na nejlepší cestě za tím, co bylo naším cílem celou sezonu,“ doplňuje záložník Lukáš Sadílek.

Takovéhle finále tu roky nebylo. Naopak, derby v nadstavbové skupině o titul, ale i na jaře v rámci předešlých sezon, už směrem k čelu ligy prakticky nic neřešilo. Pořád se hrálo o prestiž, o slastný pocit z povalení nenáviděného rivala. Mělo to grády. Ale zlatý přesah chyběl. Až do dneška.

„Bude to hodně důležitý zápas. Ale právě kvůli takovým osobně fotbal hraju,“ upozorňuje letenský kapitán Ladislav Krejčí.

V hitu sezony se ale většinově věří spíš Slavii. Je to ostatně jen pár dní, co dokázali sešívaní na Letné uspět v rámci finále MOL Cupu. K výhře 2:0 došli dobrým výkonem, svého soka jednoznačně převýšili.

„Pro nás to ale směrem k ligovému derby žádná vzpruha nebude. Bude to zase jiný příběh a není nic staršího než včerejší výhra, nebo porážka,“ varoval v předstihu Trpišovský.

Jeho parta má vlastně pouze jediné přikázání – vyhrát. Jenom tak totiž chytne osud do vlastních rukou a nebude se muset ohlížet na pomoc shůry.

„Všichni víme, jaká situace je. Je to vzájemný zápas o šest bodů. Potřebujeme stahovat náskok, máme pro to ideální příležitost. Můžeme získat body a připravit o ně soupeře. Vzhledem k okolnostem je to zápas deset z deseti,“ zdůraznil slávistický kouč.

Jisté je v tuhle chvíli jen to, že kolem osmé večerní bude radost pouze v jednom táboře. Ale v kterém?