Trpišovský po derby: Penalta? Skluz nic neřešil, strašně smutný moment

Remíza 2:2, ke které derby směřovalo, by Slavii v titulovém boji udržela naživu. Jenže přišel hloupý penaltový zákrok Igoha Ogbua a sešívaným se zbortil svět. V nastavení, přesněji v 97. minutě, inkasovala branku na 2:3, která ji podle všeho sebrala reálné šance prát se Spartou až do konce nadstavby. „Co se stalo v nastavení je velká chyba. Skluz Ogbua vůbec nic neřešil. Je to strašná škoda, strašně smutný moment,“ těžko hledal slova trenér poražených Jindřich Trpišovský.

Jak těžké je přijmout porážku?

„Zápas nabídl pět gólů, což je dobře. Na druhou stranu utkání nemělo takové tempo jako předchozí dvě derby. Potřebovali jsme vyhrát, Sparta hrála níž, z bloku, se zabezpečenější obranou. Snažili jsme se dostat do zakončení, do vedení. Bohužel jsme dostali gól z přímáku, podařilo se nám po krásné akci srovnat. Ve chvíli, kdy jsme hráli nejlepší pasáž zápasu, dostali jsme další gól ze standardky… Dvakrát se nám podařilo srovnat, ale v nastavení přišel rozhodující úder z penalty. Bylo znát, že důležitost zápasu byla veliká. Měli jsme převahu, ale šance se nám nepodařilo proměnit. Kovář měl dva skvělé zákroky, jednou Van Buren přestřelil z otočky. Nedostali jsme se tolik do hry do otevřené obrany. I proto, že jsme dvakrát prohrávali, pro nás šlo o nejhorší možný scénář. Každopádně to nebyl výkon, za který bychom si zasloužili prohrát. Když počítám i penaltu, dostali jsme tři góly ze standardek. Je to hořký, rozhoduje se v pokutovém území, soupeř tam byl agresivnější.“

Překvapil vás Priske defenzivnější taktikou?

„Trochu jsme s tím počítali, že Sparta nebude chtít prohrát a nebude nás chtít pouštět do věcí, ve kterých jsme silný. Hráli jsme do postavené obrany, chyběla nám větší produktivita ze standardek. To byl zásadní rozdíl. Sparta chtěla rozkouskovat hru s postavenou obranou a spoléhat na standardní situace. Bohužel dva míče nám tam propadly.“

Budete Ogbuovi vyčítat, že v nastavení šel proti Mabilovi do skluzu zbytečně?

„Předcházel tomu prohraný souboj. Navíc minutu předtím jsme tam měli skvělou akci Matějem Juráskem, míč směřoval do kapsy, ale balon byl ztečovaný Kovářovi do rukavic. A skluz? Bavíme se o tom pořád, skluzy ve vápně můžeme dělat jen ve chvíli, kdy jsme si jistí čistým zákrokem. Navíc skluz Ogbua vůbec nic neřešil. Mrzí mě to za tým, dal do toho všechno, na prohru to nebylo. Co se stalo v nastavení, je velká chyba.“

Přišli jste o titul?

„Čekají nás tři zápasy, musíme udělat devět bodů. Všechno to budou dobré zápasy. Musíme se z porážky oklepat. Jediným lékem je vyhrát tři zbývající zápasy.“

Sparta - Slavia: Ogbu fauloval ve skluzu Mabila, šokující penalta v závěru! Video se připravuje ...

Vyměnil byste vítězství v tomto utkání za triumf v MOL Cupu?

„Takhle nepřemýšlím. Po dobrém výkonu jsme vyhráli pohár, mělo to svůj příběh, svoji cestu. Co se ve mně nyní nejvíce odehrává, je poslední akce, penalta a porážka.“

Jde vůbec v sezoně zvládnout čtyři derby na výbornou?

„Určitě to chcete. Jedna věc je výkon, druhá výsledek. Ve třech derby jsme byli výsledkově úspěšní, bohužel v nastaveních ležel klíč. Dvakrát jsme v nich inkasovali… Ve všech derby jsme byli hodně produktivní, bohužel jsme dostali góly ze standardek, nebo si vstřelili vlastní branky. Jsem hodně spokojený s výkony, bohužel v nejdůležitějším zápase přišla prohra.“

Jak hodnotíte výkon rozhodčího Dalibora Černého?

„Bylo pro něj těžké, je unikum rozhodovat třikrát za sebou derby. Ani dnes tomu nepodlehl, byť byl možná úzkostlivější, pískání bylo víc. Ale to není kritika, určitě nepropadl. Vždycky se nějaké chyby najdou. V prvním poločase byl zákrok na Vencu Jurečku podobný jako ten Ogbua. Ale je to o úhlu pohledu rozhodčího. Mně se líbí jeho projev. Dnes to měl nejtěžší, bylo extrémní množství soubojů.“

Ještě k té rozhodující penaltové situaci. Jak je složité takovou ránu psychicky zpracovat?

„Budu slušný, tak řeknu, že to je zklamání. Jinak bych to hodnotil jiným slovem, které se sem nehodí. Je to prostě nepříjemný, dostat branku z penalty v nastavení a ještě v takovém utkání. Vyrovnali jsme na 2:2, chtěli jsme to urvat do výhry… Dali jsme do toho všechno, ale v té 95. minutě jsme s tím měli naložit lépe. Rozhodli jsme se špatně. Je to strašná škoda, strašně smutný moment, protože jsme opravdu věřili, že ještě vstřelíme rozhodující gól. Cítili jsme, že Sparta to možná chce dohrát na remízu. Ale nahoře jsme neměli druhý balon, měli jsme to prostě dohrát lépe. Kdybych měl vyjádřit stupnici zklamání, tak řeknu deset z deseti.“