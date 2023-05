Jirkal o derby: Priskeho mistrovský tah. Zbytečné sáňky, osobnost Krejčí

Ovládla Sparta derby zaslouženě?

„Viděli jsme opět dramatické derby, diváci museli být spokojení, byť kvalita hry nebyla taková, jako ve finále poháru. Ale viděli jsme tam taktické věci, to také připoutalo pozornost diváků do posledních vteřin. Zápasu slušela remíza. Sparta byla od začátku nebezpečná, i když se dostávala pod tlak. Slavia se snažila o nátlak, třicet minut se jí ale vůbec nedařilo vniknout do obrany soupeře. Sparta v systému 5-4-1 velmi dobře bránila vlastní půli, výborně se přesouvala, zdvojovala, ztrojovala v místech, kde se Slavia prosazovala v minulém utkání. Zavřela to po stranách i Krejčím uprostřed hřiště. Celkově šlo o povedený part Sparty s nebezpečnými protiútoky a výbornými standardkami.“

Trenér Priske upozadil zavedený styl Sparty a vsadil na pevnou defenzivu. Jak se z trenérského pohledu díváte na taktiku, kterou vymyslel na Jindřicha Trpišovského?

„Chtěl utěsnit prostor před vlastním vápnem, to se mu podařilo. Pak se snažil o rychlý přechod do brejků, což se několikrát povedlo. Sparta sice byla pod tlakem, ale vytvořila si nebezpečné situace a hlavně získávala standardky. To bylo stěžejní, Sparta standardky umí.“

Zápas rozhodla jedna z posledních akcí, kdy v nastavení fauloval Ogbu. Šlo o zbytečný zákrok na unikajícího Mabila?

„Když se na tu situaci znovu podíváme, slávisté tam byli v převaze