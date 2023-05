Priske umí to, co Mourinho či Bílek, říká Hašek. Krejčí je Chovanec II, ale...

Byl u toho. Koupil si vstupenky a usedl s vnoučaty mezi běžné fanoušky. Někdejší sparťanský záložník a kouč Ivan Hašek na vlastní oči sledoval zřejmě rozhodující krok svých následovníků k ligovému prvenství – výhru 3:2 v pražském derby. A taky obrovskou soudržnost, sepětí hráčů, členů realizačního týmu i fanoušků, jako za starých časů. „Byl jsem dál od oslav vítězství, ale když jsem šel kolem, byla to nádhera,“ říká další host videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Sparta už titul nepustí. A cítím takovou sílu, že by se mohly opakovat,“ dodává. Zároveň při tom nezastírá, že Slavia je na tom herně i zastoupením rychlých hráčů mnohem dál a že ani „pouhé“ druhé místo by neznamenalo reputační problém pro šéfa červenobílé lavičky Jindřicha Trpišovského. „Je to nejlepší český trenér poslední doby,“ uznává.

Ještě z federálních dob si Hašek dobře vybavuje, jak vypadá pověstný „prešovský beton“. Tedy tuhá obrana, val před vlastní šestnáctkou s rezignací na nějaké ofenzivní rejdy. Sparťané v sobotu představili fotbalový stavební materiál vlastní značky – „letenský beton“. Věděli totiž, že si to se slávisty nemohou rozdat na férovku. Nebylo to však na domácím stadionu až ponižující? „Byl to extrém. Dopředu vlastně nehráli,“ říká Hašek, jenž v rudém triumfoval v nejvyšší soutěži osmkrát jako hráč a dvakrát coby kouč. „Jsem i rád, že to provedl zahraniční trenér, protože kdyby to udělal český, byl by za ten antifotbal asi byl hodně kritizovaný,“ poznamenává. Pro čirý pragmatismus dánského kolegy Briana Priskeho má ovšem pochopení, tedy v takovém výjimečném případě, a vysvětluje, jak tím Sparta eliminovala přednosti rivala i vlastní nedostatky.

U Priskeho Hašek rekapituluje podmínky úspěchu, jež měl třeba i na rozdíl od svých předchůdců, prozrazuje, co na jeho práci oceňuje nejvíce a přibírá ho do pozoruhodné trenérské party v čele s Josém Mourinhem, ale i Michalem Bílkem. Z aktérů derby, po němž si Hašek konečně začal vychutnávat slávisty, kteří ho popichovali kvůli devítileté pauze od zisku posledního titulu, se zastavuje u dvou klíčových mužů rozhodujícího okamžiku derby: slávistického stopera Igoha Ogbua a penaltového exekutora Ladislava Krejčího.

„To, co Ogbu udělal, je neomluvitelné. Ale ani to nemění nic na tom, že by našel uplatnění v každé z top lig,“ je přesvědčen Hašek. „Je to takový Pepa Chovanec,“ srovnává pak Krejčího k velké osobnosti Sparty let minulých. Vadí mu však emotivní chování překračující zdravou míru, zvlášť směrem k rozhodčím...

LIGOVÝ INSIDER s Ivanem Haškem

Může některý soupeř přece jen Spartu v jízdě za titulem přibrzdit ?

? Nebude podobný fotbal jako v posledním derby předvádět i v Evropě ?

? Měl by český fotbal zapudit „betonový fotbal“ , jak říká Jiří Jarošík?

, jak říká Jiří Jarošík? Kterými typy hráčů sparťané potřebují okysličit svůj kádr ?

? Jak je možné, že za takovým semknutím stojí zahraniční kouč ?

? Vyplatí se Spartě mimořádná investice do Jana Kuchty ?

? Co bylo nejvíce zarážející na hře slávistů a proč jim to nejde do plné obrany?

a proč jim to nejde do plné obrany? AKCE KOLA : Který sparťan byl klíčovým aktérem a čím překvapil Awer Mabil?

: Který sparťan byl klíčovým aktérem a čím překvapil Awer Mabil? HLÁŠKY KOLA : Disident Vrba, pilný čtenář Svědík a Řezníček naměkko

: Disident Vrba, pilný čtenář Svědík a Řezníček naměkko Nejlepší ligový kanonýr zahodil dvě penalty , zachrání přesto Brno?

, zachrání přesto Brno? Bylo angažování „démona“ Florina Nity pardubickým majstrštykem?