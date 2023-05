Trpišovského jara ve Slavii: druhý kolaps a čas rivalů. Kouč ví, co zlepšit

Fotbalové jaro bývá zkouškou nervů, ty ale mají ve Slavii na pochodu. Podruhé v řadě měli titul na talíři, podruhé jim uniká a s ním i vidina zahrát si o Ligu mistrů, o garantované bonusy a prémie pohybující se ve stovkách milionů korun.

Po třech mistrovských oslavách přichází čas rivalů.

Jestli to trenér Jindřich Trpišovský sleduje, určitě si všímá, jak mu na jaře klesá statistika oproti předchozím ročníkům. V titulových časech měl jeho tým vždy vyšší – tu více, tu méně – bodovou úspěšnost, než v posledních dvou sezonách. A v nich pokaždé selhal, nejdřív v dostihu s Viktorií Plzeň, nyní se Spartou.

Hůře přirozeně vyznívá i porovnání vyhraných a nevyhraných zápasů, v případě sezon 2021/2022 a této je poměr devět ku sedmi. A to je na ambiciózní mužstvo přece jen slabá vizitka, zvlášť když konkurence se takovým kolapsům veskrze vyhýbala. Viktoria v minulém ročníku ze šestnácti jarních zápasů jedenáctkrát vyhrála a pětkrát remizovala, teď Sparta zaznamenala dokonce třináct vítězství a pouhé tři remízy.

Oba konkurenty při nahánění Slavie symbolizovaly zejména dvě věci. Na své poměry zlepšená defenziva a obecně minimální zásahy do ustálené vítězné sestavy.

V případě Slavie šly tyto ukazatele částečně opačným směrem. Nemusela sice nutně dostávat víc branek než její soupeři, nicméně obrana působila nestabilně. A to se potom promítalo do celkové výsledkové (ne)úspěšnosti, protože utkání buď nedokázala otočit jako v Teplicích, Českých Budějovicích, Mladé Boleslavi, s Hradcem Králové nebo naposledy na Spartě, nebo v nich o výhru přišla jako v Liberci a v dubnovém derby.

„Všechny ztráty byly v zápasech, kdy to byl hrubý boj, i Sparta měla teď soubojovější mužstvo než v předchozích zápasech. I proto byl v sestavě Lukáš Provod, aby nám s tím pomohl. Je to věc, o které víme, že ji potřebujeme zlepšit. Gólů jsme dali dost, dostali jsme ale taky hodně zbytečných gólů, všechno to jsou situace po nákopech, víme o tom,“ kývá hlavou kouč Trpišovský.

Celkem sedm „nevýher“ z šestnácti odehraných zápasů. Úspěšnost 66,67 %, tedy totožná jako na jaře 2018, kdy Jindřich Trpišovský u mužstva začínal a sezonu zakončil na druhém místě za Plzní. Tehdy byla ovšem situace jiná, považovalo se to za nejvyšší dosažitelnou metu, neboť Západočeši vedli po podzimních šestnácti kolech o nedostižných čtrnáct bodů.

Nyní podlehla Slavia dvakrát po sobě tlaku zespoda. Neustála roli favorita, úlohu týmu, který má trofej skoro na dosah ruky.

Jaro většinou v lidech probouzí zlepšenou náladu a větší chuť do života. V Edenu z něj ale musí mít v poslední době depresi.