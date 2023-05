Hašek zná cestu k záchraně: Nepos... se z toho. Řezníčkovi důvěru nesebral

Na výživný útočný fotbal pro lidi zapomeňte. Kouč Martin Hašek po nástupu do Zbrojovky nastolil jinou cestu. Defenzivní, vyčkávací. Tímto stylem se pokouší spasit brněnského nováčka ve FORTUNA:LIZE. Tým se doma zakopal i proti tabulkově níže postaveným Pardubicím – a prohrál. Bylo to nutné?

Trenére, opravdu musí hrát Brno doma proti předposledním Pardubicím takového zanďoura?

„Když pojedete od semaforu k semaforu a budete zkoušet zrychlení z nuly na sto za tři vteřiny, musíte mít auto, které to dokáže. A my nejsme ve stavu, kdy můžeme na někoho vletět a myslet si, že to bude pro nás to nejlepší. Vezměte si derby. Sparta je první v tabulce, hraje o titul a začala bránit nějakých patnáct, dvacet metrů pod půlkou. Akceptovala, že má držení míče patnáct procent a čekala na ojedinělou příležitost. Dala gól ze standardky, z dlouhého autu a z mentálního zkratu hráče Slavie. Zápas se vyvinul pro ni. Šla do něj víceméně se stejnou výchozí myšlenkou jako my. A uspěla, i když takové držení míče nepamatuju. Nechci říct, že jsem se nechal inspirovat Spartou. My jsme se na tohle připravovali celý týden.“

A fanoušci pak pětačtyřicet minut trpěli.

„Chápu, že si představují, že na každého vletíš a budeš presovat. Ale když jste bodově na tom takhle a máte kádr v takovém stavu? Třeba Endl dva měsíce nehrál.“

Pardubice ale jsou v tabulce pod vámi a přesto Brno na jeho stadionu v první půli jasně přehrávaly.

„Jenže Pardubice jsou na tu situaci adaptované. Jsou v ní velmi dlouho. Podívejte se na formu z posledních deseti, patnácti zápasů. Jak je na tom Zbrojovka a jak Pardubice. Chápu, že fanoušek chce vidět, jak honíme tygra. Já jsem ten poslední, kdo by ho honit nechtěl. Nesnáším pasivní způsob hry. Chtěli jsme hrát nižší blok a třeba je ubrejkovat k smrti. Bohužel se nám to nepodařilo. Je mi jasné, že si nyní spousta lidí řekne:´Proč takhle nehráli od začátku?´ Ale bylo by to velké riziko.“

Takže neatraktivní způsob hry byla z vašeho pohledu nutnost.

„Hluboký blok byl náš plán. Ale neměl být tak pasivní. V tomto ohledu se nenaplnil. Naší ambicí bylo odrazit se od defenzivy do rychlých protiútoků, mít krátké hřiště, abychom byli neprůchodní. Soupeř má hráče, kteří chronicky zabíhají za záda obránců, v tom jsou nebezpeční. Proto jsme byli trochu níž. I kvůli vlastním problémům v předchozím zápase v defenzivě. V poločase jsme to chtěli případně změnit.“

To se povedlo, ale výsledek v podobě branek se nedostavil.

„Reagovali jsme výraznou změnou ve způsobu hry. Posunuli jsme Ševčíka z pravé zálohy na podhrot a Hladíka místo něj. Dali jsme tam Texlíka (Jiřího Texla), čímž jsme získali sílu v rozehrávce. Endl, který hrál po dlouhé době, byl do té chvíle nervózní. S příchodem Texla se víc uvolnil a také přispěl ke kvalitě rozehrávky. Najednou jsme byli silní na míči odzadu, měli jsme všechny druhé balony, začali jsme napadat výš. Najednou byla Zbrojovka úplně jiné mužstvo. Byl to nejlepší poločas, co jsem tady jako trenér. Líbilo se mi to, takhle bych chtěl hrát. Bohužel z toho nevzešel gól, jen dvě penaltové situace, které jsme neproměnili. To je samostatný příběh.“

Ano, kanonýr Jakub Řezníček ani jednu nedal.

„Když dá tým do hry obrovské úsilí, které přetaví v pokutový kop, z něhož pak není gól, je to jako když vypustíte pneumatiku. Není jednoduché znova zvednout morálku. Přesto přišla druhá penalta, kterou jsme opět neproměnili. Potom jsme dali gól a já jsem si říkal, že přece existuje nějaká spravedlnost. Cítil jsem, že jsme si ho zasloužili vstřelit. Bohužel ho rozhodčí pro ofsajd neuznal. Kluci tam nechali spoustu sil, na konci už jsme nebyli tak nebezpeční. Šli jsme vyloženě do rizika a z toho vzešel druhý gól na cestu od Pardubic. Myslím, že mu předcházel jednoznačný faul. Ale když to není v pokutovém území a jde jen o přímý kop, VAR do toho nevstupuje.“

Je vám Řezníčka líto?

„Jako trenérovi se mi nestalo, že by jeden hráč nedal dvě penalty. Ani si nejsem jistý, že by můj tým někdy kopal v zápase dvě penalty a obě neproměnil. Mám pocit, že jsem to nezažil ani jako hráč. Sport přináší nové a nové situace. Každý zápas je originál. Řezníček má osmadevadesát vstřelených gólů a čeká na vstup do Klubu ligových kanonýrů. To je další část příběhu. Zbrojovka navíc předtím v sezoně porazila Pardubice dvakrát s celkovým skóre 5:2 a pět gólů dal Řezníček. Mohl přidat šestý a sedmý ze situací, které byly jednodušší než před měsícem, kdy jsme tady stejného soupeře porazili 2:1.“

Neměl jít na druhou „desítku“ někdo jiný?

„Teď samozřejmě můžeme takovým způsobem uvažovat. Když nepustím nejlepšího ligového střelce na druhou penaltu, dám mu najevo, že mu nevěřím. A já mu věřím. Jsem přesvědčený, že Řízek ještě góly dá a budou důležité pro to, aby Brno zůstalo v lize. Třeba právě proto, že mu důvěru nikdo nevzal, to týmu vrátí. Kdyby šel místo něj kopat někdo jiný a nedal, říkali byste, proč jsem Řezníčkovi nevěřil. Ale máte mandát se na to takhle ptát.“

Prostě to vzal jako správný kapitán a střelec na sebe. Za každou cenu.

„Řezníček je hráč, který to hodně umí. Proto má v tomto ročníku devatenáct gólů. Ale někdy i ten nejlepší tu situaci nezvládne. Necítím k němu nic negativního. Spíš s ním soucítím. Teď ho to asi mrzí víc než kohokoliv jiného. Viděli jste, že na hřišti brečel. Táta od rodiny, čtyřiatřicet let, něčím si v životě prošel. To je odpověď na to, jak to pro něj bylo emocionálně silné. Byl zlomenej, ale je už velký kluk. Zvládne to a my mu pomůžeme.“

Brno - Pardubice: Řezníček lituje zahozených šancí s hlavou v dlaních Video se připravuje ...

Počítáte s tím, že minimálně baráži už neuniknete?

„V podstatě už nemáme šanci se z toho vysekat. Už je to víceméně jistý. To je blbý. Máme o kolo blíž ke konci skupiny a náskok na Zlín je stejný (4 body). Z tohoto pohledu je naše situace lepší, než byla. Pardubice nás stáhly o tři body, což je průšvih. Jestli máme zůstat v lize, musíme zachovat chladnou hlavu a neposrat se z toho. Omlouvám se za ten termín, ale je jediný, který jde použít. Ještě lze říct nepodělat, ale to není úplně ono. Nezatečkovávejte to. Neposrat je přesné vyjádření toho, o čem mluvím. Skupina o záchranu není to, o čem jste jako kluk ve fotbale snil. Bylo by fajn, kdyby tam byla radost, jako když jste dal gól v první třídě někde v parku anebo ve školce. Takové momenty si dodneška pamatuju, vtiskly se mi do paměti. Ze spousty jiných zápasů si nepamatuju skoro nic. Teď se ukáže, kdo pod tím tlakem obstojí, ukáže psychickou odolnost. Hrát o sestup je asi to úplně nejhorší. Nejvíc prověří hráče, trenéry i jednotu celého klubu. Je to náročné.“

Jak v posledních třech kolech zažehnat hrozící pád?

„Přišel jsem sem ve vážné situaci, byl jsem na ni mentálně připravený. Musíme držet pohromadě, zachovat klid a vydat ze sebe to nejlepší. Nikdo nám nepomůže, nikdo to za nás neodehraje, nikdo nový nepřijde. Je to na nás. Podaří-li se nám zopakovat výkon z druhého poločasu, naděje na splnění naší mise by byla výrazně větší. Pardubice nehrály tak dobře jako v Teplicích, byly zatlačené, ale přiklonilo se k nim štěstí. Věřím, že se někdy taky přikloní k nám a ukáže svou přívětivou tvář. Byl to můj třetí zápas doma. S Budějovicemi jsme dostali vyrovnávací gól v 95. minutě, teď nedáme dvě penalty.“