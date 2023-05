Plusy a minusy v boji o záchranu: „favorit“ na pád už nemá co ztratit

Přečíst další vývoj skupiny o udržení ve FORTUNA:LIZE není příliš složité. Trojice uklidněných – Baník, Jablonec, Teplice – je prakticky jistě zachráněna. Při pohledu na program a formu jednotlivých mančaftů jim příliš nehrozí ani potenciální pád do baráže, tedy na 14. či 15. příčku. Na přímý pád o patro níž je tu jeden hlavní „favorit“: Zlín. V případě nedělní prohry v Pardubicích a úspěchu Brna v Jablonci bude jeho osud jasný. Jak jsou na tom ti nejohroženější? Podívejte se také, jaká je situace v boji o titul či poháry.

Matematika boje o záchranu

Hrozba přímého sestupu o víkendu visí pouze nad Zlínem. A to v případě, že prohraje v Pardubicích a zároveň Brno vyhraje v Jablonci.

Pokud Pardubice vyhrají nad Zlínem, mají jistotu přinejhorším barážového dvojzápasu, už by nemohly sestoupit přímo.

Totéž Brno v případě, že vyhraje v Jablonci a Zlín nevyhraje nad Pardubicemi.

Pro Baník, Teplice a Jablonec platí jednoduché počty – kdokoliv z nich vyhraje, má jistotu záchrany, vyhnul by se dvě kola před koncem i barážovému dvojzápasu.

Baník a Teplice budou mít jistotu i v případě, že Brno a Pardubice nezvítězí, pak by ani nezáleželo na výsledku jejich vzájemného víkendového utkání.

Jablonec tuto jistotu může mít i tehdy, pokud v kole získá alespoň stejný počet bodů jako Brno (hrají spolu) a Pardubice v utkání se Zlínem. V posledních dvou kolech se hraje o šest bodů, při rovnosti bodů by rozhodovalo lepší postavení v tabulce po základní části.

14. Brno - 31 bodů

+ Čtyřbodový náskok na posledního plus závěrečný duel se Zlínem doma. Navíc hraje dvakrát na hřištích soupeřů (Jablonec, Teplice), kterým už prakticky o nic nejde.

+ Kapitán Jakub Řezníček sice nedal minule proti Pardubicím dvě penalty, ale v sezoně už nastřílel 19 branek a vede tabulku střelců soutěže. Kdykoliv může zase spustit palbu.

- Špatná forma. Zbrojovka je na jaře jasně nejhorším týmem ligy, vyhrála dvakrát a získala jen 11 bodů. Z posledních tří utkání má skóre 0:7. Nezvedla se ani po nástupu kouče Martina Haška.

- Absence Filipa Součka. Klíčovému záložníkovi dobíhá trest za vyloučení, předtím byl dlouho zraněný. Je nerozehraný, necítí se ideálně fyzicky. Mimo hru do konce sezony je stoper Šural.

15. Pardubice - 31 bodů

+ Dva domácí zápasy v řadě, možnost ustřihnout Zlín už v neděli. Po návratu z Bohemians uhráli Východočeši na jaře na svém stadionu v sedmi utkáních třináct bodů.

+ Florin Nita. Rumunský brankář minule chytil dvě penalty brněnskému Jakubu Řezníčkovi, je ve formě. V patnácti utkáních inkasoval jen osmnáct branek.

- Inzerát je jasný: Hledáme střelce. Matador Pavel Černý je potřebný pro hru, žádný velký kanonýr to však není (4 góly). Pardubičtí zapsali ve 32 duelech jen 31 branek.

- Tlak. Ve městě je, a to značný. Nový stadion je pro mužstvo závazek. Je mu předkládáno: Přece nebudete hrát v aréně vedle zimáku druhou ligu.

16. Zlín - 27 bodů

+ V podstatě už nemá co ztratit. S jeho záchranou nikdo moc nepočítá. Teď může kouč Vrba ukázat, proč se o něm traduje, že je ofenzivní trenér.

+ Vykazuje lepší fazonu než Zbrojovka. Z posledních čtyř zápasů Zlín třikrát bodoval, minule v Teplicích na to měl taky. Jenže byl poškozen rozhodčími.

- Čtyřbodové manko na baráž, nestálá výkonnost, jediná výhra ze sedmi kol. K tomu hraje na hřištích největších rivalů Pardubic a Brna.

- Ztráta dvou záložníků. Marek Hlinka už si v sezoně kvůli bolavému kolenu nezahraje. Citelně schází Gruzínec Vakho, ten by však poslední dvě utkání mohl stihnout.

Skupina o titul

Titul

Pokud Sparta získá v utkání s Bohemians víc bodů než Slavia proti Plzni. Kdyby oba soupeře dělilo dvě kola před koncem šest bodů, bylo by rozhodnuto kvůli lepšímu postavení Sparty po základní části, Slavia by ji tedy již nemohla předběhnout.

Čtvrté místo – poslední pohárová místenka

Ještě nemůže být rozhodnuto. Největší rozdíl mezi týmy by vznikl v případě výhry Bohemians na Spartě a prohře Slovácka se Sigmou. Pak by mezi Bohemians a Slováckem byl rozdíl čtyř bodů, hrálo by se ještě o šest.