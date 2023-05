Bizár, který zahýbal ligou! Valeš daroval Spartě penaltu, kouč nechápal

FORTUNA:LIGA. Samozřejmě profesionální soutěž, ta nejvyšší v Česku. I v ní jsou ale čas od času k vidění bizarní záležitosti, že by se za ně nemuseli stydět ani „tátové“ někde na okrese. Jednu takovou v sobotním duelu na Spartě vysekl gólman Bohemians Roman Valeš, jenž těžko pochopitelným zkratem daroval domácím penaltu. „Triviální chyba a naše hloupost “ kroutil hlavou trenér Jaroslav Veselý. I díky tomu lapsu „klokani“ padli 1:2 a zkomplikovali si cestu do Evropy.

Co přesně se v epet ARENĚ stalo? V 65. minutě zápasu Sparta útočila po levé straně, po odraženém míči se k zakončení dostal Jan Kuchta, jeho pokus ale obrana Bohemians zblokovala a míč si pohodlně sebral gólman Roman Valeš.

Kuchta zůstává v bolestivé grimase na trávníku, hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay ovšem nepíská, nemá důvod. Hra běží dál. Domácí útočník se po chvilce zvedá a šourá se před Valešem směrem ke své brance. A v tu chvíli to přichází. Nepochopitelný úlet…

Gólman Bohemians, zřejmě v mylném přesvědčení, že se přerušovalo, si hází balon na zem, přímo do dráhy Kuchtova pohybu. Hostující stopeři si okamžitě uvědomují potenciální průšvih a křičí na svého brankáře, ten se vzápětí snaží dostat k míči.

Jeho pochyb ovšem eviduje i Kuchta a k balonu má blíž. Nastává nevyhnutelné. Nedovolený zákrok, žlutá karta a pokutový kop. To všechno v situaci, kdy Bohemians na hřišti favorita senzačně vedou 1:0.

Sparta - Bohemians: Nevídaný kiks brankáře Valeše! Podívejte se, co mu předcházelo Video se připravuje ...

„Ještě jsem s ním nemluvil, bylo by to zbytečné. On sám ví, co udělal. Chyba se stane, k fotbalu to neodmyslitelně patří. Kuchtič je chytrý, udělal to mazaně. Je potřeba tyhle situace zanalyzovat a umět přečíst,“ prohlásil zklamaně trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Neviděl jsem to, koukal jsem se jiným směrem. Byl jsem překvapený jako spoustu lidí na stadionu. Jsem rád, že se Honza Kuchta probral a do té situace se zapojil,“ pousmál se Brian Priske.

A jak nevídanou situaci popsal sám Kuchta? „Když jsem se válel na hřišti, neviděl jsem za sebe. Pak jsem vstal a viděl naše kluky, jak na mě řvou, ať hraju. Tak jsem vstal, rychle jsem se zorientoval, dostal se k míči a chtěl zakončit. Pak přišel faul od Valeše.“

Kardinální selhání chlapíka v rukavicích může hosty bolet o to víc, že si případným bodovým ziskem mohli výrazně přitáhnout kýženou čtvrtou příčku a s ní spojený postup do druhého předkola Konferenční ligy.

„Jako jsme během sezony nezatracovali různé hráče, neuděláme to ani teď v případě Romana. Nebudu ukazovat prstem na jednoho hráče, kterému se něco nepovede. Pořád byl stav 1:1, bylo to dobře rozehrané. Před druhým gólem jsme navíc udělali podobně kardinální chybu,“ upozornil bohemácký kouč.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 68. Krejčí ml., 85. Kuchta Hosté: 58. Jánoš Sestavy Domácí: M. Kovář – Vitík, Panák (63. Laçi), Sørensen – Mejdr, Kairinen (46. Sadílek), Krejčí ml. (C), Zelený (46. Højer) – Karabec (77. Mabil), Kuchta, Minčev (77. Daněk). Hosté: Valeš – Hůlka, Křapka, Vondra – Köstl, Jindřišek (C), Jánoš (75. M. Beran), Kovařík (75. Dostál) – Jan Matoušek (53. Puškáč), Hála (83. Mužík) – Prekop (83. Morávek). Náhradníci Domácí: Vorel, Čelůstka, Vydra, Kamenović, Daněk, Højer, Sadílek, Laçi, Wiesner, Schánělec, Mabil Hosté: Beran, Soukup, Mužík, Novák, Kadlec, Dostál, Puškáč, Morávek, Nový, Necid Karty Domácí: Kairinen, Zelený, Karabec Hosté: Jánoš, Kovařík, Prekop, Valeš Rozhodčí Szikszay – Kubr, Volf Stadion epet Arena, Praha Návštěva 17155 diváků