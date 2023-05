Oživení pro Plzeň? Investice do bombarďáka i návrat mladé krve

Michal Bílek klubu pomohl k šestému titulu a Plzeň ekonomicky zachránil účastí v Lize mistrů. Jenže se také podílel na zpackaném jaře, kdy Viktoria přišla o obhajobu titulu, tudíž mu majitel Adolf Šádek neprodloužil smlouvu.

Pod novým koučem, ať už do kanceláře v Doosan Areně usedne kdokoliv, se změní zavedené pořádky. Plzeň potřebuje omladit, především v defenzivě přidat na rychlosti. Zde se dají čekat největší personální změny.

Významný krok učinila Plzeň minulý týden v ofenzivních řadách – Šádek uplatnil opci na Rafia Durosinmiho, za talentovaného útočníka poslal do Karviné 20 milionů korun. Pokud by to neudělal, velmi pravděpodobně by po něm sáhla domácí nebo zahraniční konkurence.

„Pro Plzeň je to jednoznačně dobrá zpráva. Hraje skvěle, prosazuje se střelecky. Nejen, že je produktivní, ale je také velmi platný v mezihře, dobře drží balon, je rychlostně dobře vybavený,“ chválil Bílek nigerijského střelce po utkání na Slavii, kde se trefil počtvrté z pěti posledních kol. Durosinmi se Plzni může bohatě vyplatit – existuje předpoklad dalšího růstu, vzhledem k nízkému věku (20) může být dobře obchodovatelný v dalších letech.

Ve spolupráci s Tomášem Chorým, Matějem Vydrou a Janem Klimentem má Plzeň ofenzivní řady poměrně slušně vyřešené. Vylepšovat musí jiné posty, kde hodlá využít mladou krev z vlastní líhně.

Povedené roční hostování v Jablonci má za sebou Pavel Šulc (22). V třiceti odehraných kolech drží bilanci 5+5, trenér David Horejš ho často využíval jako pravého wingbeka, kde uplatňuje svou rychlost, tah na bránu, schopnost ve hře jeden na jednoho a solidní kondici.

Plzeň si ho takřka jistě stáhne na začátek přípravy a dá svému odchovanci druhou šanci. Šulc dostával příležitosti i pod Michalem Bílkem, před rokem v únoru zahodil na Spartě tři jasné tutovky a ztratil pozici. Viktoria mladého univerzála může využít na křídle i uprostřed zálohy. V Pardubicích stabilně nastupoval stoper Robin Hranáč (23), v Hradci se po zranění vrací další zadák Filip Čihák (23). V Brně hostuje dvojice Mohamed Tijani (25) a Luboš Koželuh (21), který dostával šanci na konci sezony.

Všichni zmínění hráči dostanou v Plzni v létě šanci, aby zatlačili na členy stávajícího kádru. Smlouva končí Radimu Řezníkovi (34), Filipu Kašovi (29), Václavu Pilařovi (34), dlouhodobě zraněný je stoper Luděk Pernica (32).