Nita coby muž přes palubu? Ať si Kováč zamete před vlastním prahem

„Obrovská, strašná chyba, šílenost. Několikrát nám pomohl, ale je potřeba si říct na rovinu, že to jde za ním. Je zkušený, je tady královsky placený, jde to za ním.“ Radoslav Kováč si po obří minele svého gólmana Florina Nity v domácí záchranářské bitvě proti rovněž se topícímu Zlínu věru nebral servítky. „Ať si Radek Kováč nejdřív zamete před vlastním prahem a začne něco dělat s ofenzivou týmu a hlavně s produktivitou,“ reaguje na slova pardubického kouče redaktor deníku Sport a webu iSport Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno: „A to Nitu vůbec nehájím. To, co udělal, byl totální nesmysl,“ dodává.