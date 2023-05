ONLINE + VIDEO: Olomouc - Slavia 2:0. Šokující start! Zifčák zvyšuje

Fotbalisté Slavie musí ve 4. kole skupiny o titul ve FORTUNA:LIZE vyhrát na hřišti Olomouce a doufat ve ztrátu Sparty na Slovácku, aby rival neslavil a „sešívaní“ hráli do posledního kola o nejcennější trofej v Česku. Domácí jsou se ztrátou čtyř bodů šestí a už jen těžko získají čtvrté místo zaručující kvalifikaci Konferenční ligy. Matematicky však ve hře jsou. Zaskočí favorita jako na podzim (2:0)? Nepochybně budou spoléhat i na Mojmíra Chytila, jenž by se měl po sezoně přesunout právě do Edenu. Sešívaní nastoupí i se stoperem Igohem Ogbuem, který se dal před zápasem zdravotně dohromady. Sledujte ONLINE + VIDEA. Duel startuje v 19 hodin.