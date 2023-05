Anglický „agent“ před finále v Praze: pivo za 10 korun, policie se chystá

Seriál, který by mohl nést pracovní název „Kladiváři jedou do Prahy“, má své pokračování. Fanoušci West Hamu hodně prožívají finále Konferenční ligy v Česku, kde se jejich tým utká s Fiorentinou již 7. června na stadionu Slavie. Aby ne, Hammers neměli blíže k evropské trofeji téměř padesát let. Z Anglie dokonce byl vyslán „tajný agent“, aby ve městě zmapoval situaci před blížícím se zápasem. Jeho pohled na přípravy, bezpečnostní složky či občerstvení je mnohdy bizarní a nepravdivý.

Od chvíle, co se fanoušci a novináři kolem West Hamu probrali z evropského spánku a začali reálně uvažovat o tom, že by se jejich miláčci mohli do pražského finále dostat, anglická média pravidelně informují o přípravách a přetrvává údiv nad skutečností, jak si UEFA mohla dovolit finále uspořádat na tak malém stadionu. Fortuna Arena totiž pojme zhruba jen 20 tisíc diváků.

Dle listu Daily Mail má do Prahy přicestovat na 25 tisíc fanoušků bez lístku. Na pořádek ve městě by mělo dohlížet zhruba 10 tisíc policistů. A sám autor článku připouští, že by mohlo dojít k určitým nepokojům, ke kterým se měl vyjádřit i důvěryhodný policejní zdroj. „Nemáme potvrzené, že by se nějaké šarvátky připravovaly, ale věříme, že k nepokojům mezi fanoušky dojít může. Jsme přesvědčeni, že veškerou formu násilí jsme schopni zastavit v zárodku.“ Zároveň dodává, jak to bude s prodejem alkoholu v den utkání. „Prodej piva omezen nebude. Víme, že někteří fanoušci posilnění alkoholem mohou dělat problémy, ale jsme připraveni.“

Právě pivo jakožto neodmyslitelnou součást fotbalu v Anglii hojně rozebírají. Informace v textu jsou však více než zkreslené. Kdo si článek na ostrovech přečetl, může se domnívat, že zlatavý mok v Praze pořídíte za 36 pencí, což je v přepočtu zhruba 10 korun a autor se pozastavuje nad tím, že v supermarketu přes cestu Fortuna Areny seženete levněji i balíček žvýkaček. Tento omyl může vyvést fanoušky Kladivářů z míry, zejména pokud se ocitnou v centru města, kde by za desetikorunu dostali možná doušek vody z kohoutku.

Místy to zkrátka v ostrovních médiích působí dojmem, že Angličané vyjedou na český venkov ukázat, jak se dělá fotbal a jak se fandí. Fakt je ale ten, že angličtí fanoušci sice doma pod hrozbou vysokých sankcí a zákazů sekají latinu, jenže jejich pověst při výjezdech do zahraničí k zápasům evropských pohárů není valná.

V Anglii se také pozastavují nad skutečností, že stadion Slavie je postaven v obytné části města, že hned přes cestu je obrovské nákupní centrum, kde se dá sehnat jak jinak než levné pivo.

Zároveň je upozorněno na to, že v blízkosti stadionu lze najít suť či kameny, které by fanoušci mohli použít při rozbrojích. Už sama o sobě taková myšlenka vypovídá o mnohém a můžete si udělat obrázek sami.

Dlouholetý fanoušek West Hamu Jack ale mírní bujné představy. „Byl jsem naposledy na finále FA Cupu 1980 a nyní mám už šest týdnů zarezervované letenky do Prahy. Je to už dlouho, co jsme byli ve finále některého z pohárů, proto bude v Praze tolik fanoušků. Všichni chceme být součástí té úžasné atmosféry. Ano, asi zabereme nějaké to náměstí a vypijeme spoustu piva, ale nemyslím si, že dojde k nějakým násilnostem. Všichni chceme jen oslavit účast West Hamu ve finále.“

To poslední evropské finále Hammers zažili v roce 1976, kdy v někdejším Poháru vítězů pohárů padli s Anderlechtem Brusel.

Fanzóny pro fanoušky, kteří nemají na zápas zakoupený lístek, by měly být v Praze minimálně dvě. Jedna u stadionu Sparty na Letné a druhá na Výstavišti Praha. Na obou místech by měly být umístěny velkoplošné obrazovky. Tyto informace ale pravděpodobně budou teprve potvrzeny, jak uvádí Daily Mail.