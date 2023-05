Priske po titulu: Přišel jsem do klubu, který dlouho trpěl… Velký úspěch!

Vítězslav Lavička a pak Brian Priske. Dánský trenér se stal další personou, která dovedla Spartu k mistrovskému titulu. Po devíti letech. A k tomu mu stačil jediný rok, čímž zřejmě překonal i původní plán. „Přišel jsem do nové země, do nové ligy, do klubu, který dlouho trpěl. Pokud jde o mě, je to velký úspěch,“ zdůraznil sparťanský kouč, který po zápase se Slováckem (0:0) vyzdvihl Rosického i Sivoka a přiblížil, co k ligovému zlatu vedlo.

Jaké jsou vaše dojmy?

Myslím, že je jasné, jaké emoce prožíváme, co pro nás všechny tohle znamená. A nejen pro nás, ale pro všechny, kteří v klubu pracují dlouhé roky. Některé jsem viděl plakat a radovat se zároveň. Jsem hrdý na to, že mohu být součástí tohoto klubu. Hráči ukázali neuvěřitelnou mentalitu. Z mého pohledu jsme si to zasloužili.“

Když jste v titul začal věřit?

„Tohle je velmi těžká otázka. Všichni jsme věřili už v období Vánoc. Přivedli jsme dobré hráče, měli jsme za sebou povedené přípravné období z prosince. Cítil jsem, že jsme v dobré kondici. Pak jsme začali skládat jednu výhru za druhou. S Tomášem Rosickým a Sivokem jsem během jara říkal, že v tabulce dřív nebo později první budeme, protože jsme vyhrávali a Slavia s Plzní se v tom období trápily. Pak přišlo pro mě něco nového, pro hráče to byl nápor na hlavu, když nepronásledujete soupeře, ale je od vás naopak vyšší očekávání, protože vy jste před soupeři. Klíčový zápas bylo vítězství v derby 3:2 v nadstavbě.“

Jak vysoko řadíte tento úspěch?

„Víte, že nerad mluvím o sobě. Vidím to jako týmový úspěch. Tomáše Rosického, Tomáše Sivoka, realizačního týmu… Pokud jde o mě, je to velký úspěch. Přišel jsem do nové země, do nové ligy, do klubu, který dlouho trpěl. Ve výsledku jsem rád, že jsem mohl být součást toho všeho. Spoustu lidí do toho dalo všechno, mohou na sebe být hrdí. Obětovali se pro tenhle úspěch. Nemohli být tolik s rodinami.“

Jakou roli v zisku titulu hrál kapitán Krejčí?

„Předně je třeba připomenout, že je to pořád mladý kluk. Skvělý člověk, skvělý fotbalista. Má v sobě pokoru, proto bych chtěl zmínit i další. Pavlas, Pany, Čelda. Právě proto, jak je Láďa mladý, potřebuje pomoct s vedením kabiny a tihle tři mu pomohli. Ondra Čelůstka vynechal celou sezonu, ale jeho přístup byl skvělý. Pořád byl v posilovně, připravoval se, v derby se Slavií nám hodně pomohl i ze střídačky. Krejčí je potřeboval kolem sebe, není to jen o něm, o mě, ale o celém týmu. Krejčí vynechal pět měsíců, odehrál přibližně dvacet zápasů. Byl závislý na ostatních, jak to budou zvládat. Je to výsledek týmové práce.“

Jak budete slavit?

„Rád dávám průchod emocím. Vím, jak mě vnímáte, většinou se snažím být v klidu. Jsem ale fakt hrdý na to, čeho mohu být součástí a co jsme dokázali. Máme štěstí, že nás čeká dlouhá cesta domů, hodně si toho užijeme už v autobuse.“

V sezoně vás podržel charakter týmu, jak teď vylepšit herní stránku?

„Máme vysoké nároky a je jasné, že v příští sezoně budeme chtít být ještě lepší. Máme před sebou velké cíle, chceme toho hodně dokázat nejen v Čechách, ale i v Evropě. Někteří experti, kteří o nás mluví, tak jim záleží, aby byl slyšet jejich názor. Ale to jsou subjektivní hodnocení. Když se podívám na posledních třicet zápasů, byli jsme nejlepším týmem české ligy. Získali jsme nejvíc bodů, nastříleli nejvíc branek. Máte pravdu, že mentalita týmu je úžasná. Ale v sezoně jsme hráli i velmi dobrý fotbal. Ano, poslední zápasy nebyly ideální, ale to jsme byli v situaci, kdy jsme se blížili něčemu, co ten tým strašně dlouho nedokázal. Pokud to máte blízko, chybí vám odvaha, kterou jsme předtím měli. To se projevilo nejvíc v posledním zápase s Bohemkou. Řekl jsem hráčům, že jsou lepší než soupeř, ale nebyli schopní to ukázat. Směrem k příští sezoně chceme být víc konzistentní.“

Měli jsme vysokou úspěšnost ve venkovních zápasech. Rozhodlo to?

„Venku jsme získali víc bodů než doma, což bylo hlavně kvůli úvodu sezony, kde jsme měli hodně remíz a prohráli v prvním kole, to nás hodně bolelo. Od Vánoc jsme dokázali být úspěšní doma i venku. Za celou sezonu jsme dvakrát prohráli, měli jsme především dobrou obranu. Když jsem přicházel, byla to pro mě naprosto klíčová věc, že se musíme zlepšit v obraně. V posledních sezonách ji Sparta vždy měla nejhorší z top trojky, to jsme museli změnit. Soustředili jsme se na to, protože jsme věděli, že góly dávat budeme.“