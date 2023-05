Cesta Sparty po titulu: reportér Kuchta, brýle v kurzu a poprask na benzínce

Jan Kuchta se usadil za volant klubového autobusu a začal zběsile troubit. Brian Priske pobaveně tleskal, spoluhráči spustili hromový ryk. Do té doby poklidný úterní večer v Uherském Hradišti byl rázem pryč. Nezvyklý hluk donutil i místní policejní hlídku, aby omrkla, co že se to děje. Vše se ale obešlo bez problémů. Tomáš Čvančara ještě přítomným fanouškům nabídl „šampionský chleba s okurkami“ a mohlo se vyrazit směr Praha. Hodinku před půlnocí jízda čerstvých mistrů začala.