Pět důvodů, proč je Sparta mistrem: Kápo, trojzubec i nový kabát

Video se připravuje ... Nejlepší? O tom se můžou vést sáhodlouhé litanie. Nejkonzistentnější ze všech ovšem Sparta byla zcela jednoznačně. Od 23. října loňského roku roztáhla sérii dvaceti zápasů, ve kterých nepoznala přemožitele. I proto si po devíti letech došla pro vysněný titul. Redakce deníku Sport našla pět hlavních důvodů, proč se to Letenským povedlo.

Priske přišel, srovnal, vyhrál Pokud odmyslíme Slováky Jozefa Chovance s Jozefem Jarabinským, je Brian Priske vůbec prvním cizincem, který v samostatné lize vystoupal až na vrchol. Dánský expert tak do značné míry zbořil předsudky o specifickém českém fotbale. Co absolutně nezvládli Alex Pastoor a Andrea Stramaccioni, to dokázal Priske v rekordním čase. Ze Sparty po letech znovu vytvořil tým. Soudržný, pracovitý, napěchovaný emocemi. Trable, které měli Letenští napříč celou sezonou, řešil s grácií a nadhledem. „Mám rád práci pod tlakem, nejen od veřejnosti a médií, ale i přímo od vedení klubu. Jsem tu, abych vyhrával. Nic jiného neřeším,“ prohlásil na startu angažmá. A jak řekl, tak i udělal. Brian Priske je blízko velikého úspěchu se Spartou po výhře v derby • Foto Blesk:Tonda Tran

3 – 4 – 3 jako vykoupení V hlavách nakládačka 0:4 z derby v Edenu, před sebou vidina těžkého mače ve Štruncových sadech. Přelom října a listopadu, to bylo pro Spartu suverénně nejsložitější období v sezoně. Tlak sílil, stejně tak nespokojenost fanoušků. Priske ale v pravý čas zatáhl za záchrannou brzdu. Proti Plzni vyrukoval s novým herním schématem 3 – 4 – 3, byl z toho spásný triumf 1:0. „Vždycky je to těžké rozhodování, ale shodli jsme se, že musíme něco změnit,“ pokýval hlavou Priske. A z nastoleného trendu už neuhnul. Pražané v novém hávu prosvištěli zbytkem ligy jako TGV. Do konce soutěže už neprohráli, k sedmnácti výhrám přidali pouze tři remízy. Gól slavil i Asger Sörensen • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Kapitán a penaltový guru Faktickým lídrem Sparty byl už v minulé sezoně, v létě ale dostal na svou roli oficiální štempl. Ladislav Krejčí byl v pouhých třiadvaceti letech jmenován dalším kapitánem letenského výběru. V první polovině sezony ale svým parťákům na hřišti moc nepomohl, dlouhou stopku mu totiž vystavila nekonečná bolest zad. Na jaře ovšem Krejčí všechno splatil. I s úroky. Dohromady nasázel třináct gólů, z toho hned osm z penalt. V tomhle oboru se stal naprostým mistrem. Chladnokrevně totiž proměňoval i v těch nejvypjatějších momentech. Třeba v závěru duelů s Viktorií i Slavií. Navíc byl tím pravým vůdcem ve všech smyslech tohoto slova. V tak mladém věku mimořádně obdivuhodná záležitost. Emoce Ladislava Krejčího ml. po proměněné penaltě v derby • Foto Blesk:Tonda Tran

Já na bráchu, brácha na mě Vedlejší efekt podzimního přechodu na novou herní šablonu. A taky následného příchodu asistenta Larse Friise. Nejen pod jeho taktovkou totiž Sparta dala dohromady ofenzivní trojzubec, který na jaře děsil úplně všechny. Trio Tomáš Čvančara, Jan Kuchta a Lukáš Haraslín se ve druhé polovině sezony rozehrálo do báječné formy. Stříleli góly, navzájem si je připravovali, vytvářeli si jednu šanci za druhou. Ubránit je? Téměř mission impossible… Kuchta na jaře zvládl deset gólů a dvě nahrávky, Čvančara přidal bilanci 7+1, Haraslín zase 5+2. V závěru sezony jejich síla i díky Čvančarově zranění částečně opadla, při šturmu na špici během února a března ale svůj tým nesli na zádech. Čeští reprezentanti v dresu Sparty Jan Kuchta a Tomáš Čvančara • Foto Pavel Mazáč / Sport