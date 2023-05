SESTŘIH: Zlín - Baník 2:1. Drama až do konce, domácí už nejsou poslední

Už zachráněný Baník vyrukoval se sedmi změnami oproti poslednímu zápasu a vyjma prvních pěti minut musel čelit náporu „Ševců“, kteří nastoupili s maximálním nasazením a úsilím. Do šancí se ovšem domácí zpočátku dostávali těžko. Fantišův pokus ve 25. minutě mladý gólman Baníku Hrubý při své ligové premiéře zlikvidoval.

Baník postupem času převzal iniciativu a ve 31. minutě mohl jít do vedení. Videorozhodčí Adámková potvrdila hlavnímu sudímu Szikszayovi faul Cedidly v pokutovém území na Almásiho, jemuž však nařízený pokutový kop Dostál chytil. Domácí to povzbudilo, nápor do konce poločasu ale přetavili pouze do nepřesných střel Hrubého a Balaje.

Zlín musel po přestávce vrhnout všechny síly do útoku a brzy se dočkal gólu. Na Hrubého centr naskočil nejvýše Fantiš a ve 47. minutě poslal domácí do vedení. Skóroval podruhé za sebou. Náskok však „Ševcům“ dlouho nevydržel. O šest minut později trefil Miškovič zdálky tyč a Cadu míč dorazil do sítě.

Zlínští se znovu na chvíli ocitli na pokraji přímého sestupu a opět museli útočit. Slončík krátce po ostravském vyrovnání trefil tyč, další pokusy obrana Baníku pokryla. Tlak domácích gradoval, Balajovu hlavičku vytáhl gólman Hrubý.

Rozhodnutí přišlo až v 87. minutě, kdy Janetzký po centru Hrubého rozjásal domácí tribuny vítězným gólem. V lize se prosadil poprvé od září. Zlín doma porazil Ostravu v nejvyšší soutěži po šesti zápasech, Baník nebodoval po čtyřech kolech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 48. Fantiš, 87. Janetzký Hosté: 53. Cadu Sestavy Domácí: Dostál – Cedidla, Simerský (C), Didiba, Reiter (86. Bartošák) – Janetzký, R. Hrubý – Vukadinović (86. Čanturišvili), Slončík (67. Y. Dramé), Fantiš (77. Kovinić) – Balaj. Hosté: M. Hrubý – Sanneh, Svozil, Pojezný, Šehić – Kaloč (C) – Jaroň (84. Fleišman), Buchta (87. Kuzmanović), Mišković (78. Holaň), Cadu (77. Smékal) – Almási (46. Mu. Tijani). Náhradníci Domácí: Bartošák, Dramé, Čanturišvili, Jeřábek, Rakovan, Silný, Kovinić Hosté: Bitri, Fleišman, Holaň, Juroška, Kuzmanović, Laštůvka, Letáček, Měkota, Tijani, Smékal Karty Domácí: Cedidla Hosté: Mišković, Mu. Tijani Rozhodčí Szikszay Stadion Stadion Letná, Zlín

Klíčové momenty utkání:

Zlín - Baník: Ševci ještě žijí! Obrovská úleva pro Vrbu, Janetzký zavěsil za Hrubého, 2:1 Video se připravuje ...

Zlín - Baník: Hrubý trefil balon, ale tvrdě sestřelil i Simerského. Penalta se ale nepískala Video se připravuje ...

Zlín - Baník: Obrovská šance domácích, Hrubého šajtli těně minul Balaj Video se připravuje ...

Zlín - Baník: Slončík ze standardky trefil tyč, Fantiš nedorazil za Hrubého! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Zlín - Baník: Cadu dorazil skákavou Miškovičovu ránu za Dostála, 1:1! Video se připravuje ...

Zlín - Baník: Fantiš hlavou zavěsil za Hrubého, 1:0! Video se připravuje ...

Zlín - Baník: Dostál skvěle chytl Almásiho penaltu! Video se připravuje ...