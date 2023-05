ZLATÁ PÍŠŤALKA: chyby ve Zlíně, Orel obstál, Mejdr mohl vidět druhou žlutou

Pavel Orel 8

Olomouc–Slavia 2:3

V 51. minutě šel Beneš do skluzu proti centru Lingra, míč ho trefil od nohy do ruky, tu měl dost od těla. Nenakopl si vlastní končetinu, což by penaltu rušilo, musel by vědomě zahrát. Ale dá se ještě akceptovat, že si rukou vytvářel podporu při pádu, v takové chvíli se o penaltu nejedná. Beneš před první brankou narval míč do Douděry, o nic nedovoleného se nejednalo (2.). Odpískat Fortelnému za vysokou nohu penaltu by bylo úzkostlivé (59.). Ventúra dostal během čtyř minut dvě žluté karty (74., 78.), do sprch mířil oprávněně, při druhém skluzu štrejchl podrážkou Ševčíkovu holeň.