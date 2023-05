Jílek o výhře, zkušené sestavě i Chytilovi: Útočníka musíme přivést

Jak jste viděl výhru na konci sezony?

„Utkání příliš atraktivní pro diváky nebylo. Bylo vidět, že Bohemka potřebuje bod, takže hrála ze zabezpečené obrany a spoléhala na brejky. Nám chyběla kvalita na posledních třiceti metrech, to už je taková naše klasika. Chyběli nám tam hráči v boxu nebo kvalita v řešení. Postupně zápas směřoval k bezbrankovému stavu. My jsme tam poslali deset minut před koncem druhého útočníka a změnili rozestavení. Chtěli jsme udělat vše proto, abychom sezonu zakončili vítězstvím. Jsem moc rád, že se nám to podařilo a hráči za to zaslouží absolutorium, protože v té situaci, ve které jsme byli, je těžké hledat motivaci. Hráči k tomu ale přistoupili zodpovědně a odjezdili to od první do poslední minuty.“

Nemrzí vás, že to co teď zažívají Bohemians, nezažíváte vy?

„Můžeme se bavit o tom, kolik nám zbývá bodů na Bohemku. Dneska jsme ji porazili a v sezoně jsme s ní neprohráli. Fotbal se na tohle nehraje. Lehká závist tam určitě bude, sám jsem si to zažil několik sezon zpět a konfrontace s evropským fotbalem je vždy skvělá. Bohemce je potřeba pogratulovat, získala počet bodů, který ji na to stačil. Nás mohou mrzet hlavně domácí ztráty.“

Nasadil jste hodně zkušený tým, proč jste si neozkoušel nějaké mladší hráče?

„Kdybychom zvládli domácí utkání se Slavií, tak jsme mohli být do posledního kola ve hře. Ale tak bych o tom nepřemýšlel, měli jsme kádr a nechtěli jsme dělat harakiri, že bychom tahali mladší hráče. A jaké? Máme béčko, které do poslední chvíle hrálo o záchranu, takže bylo potřeba, aby hráči zvládli druholigová utkání. Naopak jsme chtěli dát šanci hráčům, kteří v průběhu sezony tolik neodehráli, to jsme udělali. Denis Kramář dostal minutáž, Israel, Zorvan a Vodháněl také. Mladší hráče musíme mít v požadované kvalitě, pak se budou do sestavy dostávat.“

Co bude potřeba udělat, aby byl další krok výš? Ideálně do Evropy.

„Aktuálně musíme pracovat na příchodu útočníka, to je věc číslo jedna. Po odchodu Chytila je potřeba, abychom tuhle pozici obsadili kvalitou. I Tonda Růsek má přetrvávající problémy. Jinak stabilitu kádru, protože nejsou plánované velké odchody ani příchody, beru jako plus. Mužstvo už zná nároky, budeme se snažit rozvíjet principy, které fungovaly v nadstavbě. Z mého pohledu bude nejdůležitější rozvíjet emociální stránku. Víc vtáhnout hráče do utkání, musíme pracovat na mentalitě, protože nám nevycházely vstupy do zápasů. Dostávali jsme hodně branek, to nás stálo lepší umístění. Ve třinácti zápasech ze sedmnácti jsme dostali první gól, to je strašné číslo. Otáčet zápas v soutěži, kde je defenziva na prvním místě, je strašně složité.

Jak se ohlížíte za touto sezonou?

„Úvod byl tristní, nacházeli jsme se úplně v jiných patrech tabulky. V průběhu sezony se mužstvo stabilizovalo, odehráli jsme skvělé zápasy se Spartou i se Slavií. Z mého pohledu je šesté místo úspěch. Je to splněný cíl, který jsme měli před sezonou. Krok o stupeň výš, než jsme byli minulou sezonu. Doufám, že si z nadstavby vezmeme sebevědomí a zjištění, že na to tu kvalitu máme."