Veselého nejlepší porážka: Zavolám Svěďovi! Chce Čermáka i Drchala

Bohemians po 36 letech budou hráč evropské poháry (konkrétně předkolo EKL) a on je velkým strůjcem úspěchu. Pokud by Jaroslavu Veselému někde před sezenou předikoval čtvrté místo, poslal by ho do Bohnic. O zkušenosti s anglickými týdny zavolá svému konkurentovi ze Slovácka. A touží udržet hráče, které měl na jaře na hostování.

Jak se hodnotí poslední zápas s porážkou i oslavami?

„Hodnotit takový zápas je těžké. Byl vyrovnaný, v úvodu jsme hráli velmi dobře, pak zahrozila Olomouc, hra se vyrovnala, až nakonec byla Olomouc lepší. O poločase jsem věděl výsledek ze Slavie, ale před hráči jsme to tajili. Sledovali jsme to, abychom na to mohli reagovat. I tak mě prohra mrzí, bylo to remízové utkání. Je to kaňka. Před standardkou byl myslím faul, ale to je jedno. I tak je to nejpříjemnější prohra v kariéře trenéra. Asi jsem se nikdy neradoval po prohře.“

A co celá sezona?

„Provázelo ji spousta malých pádů a vzepětí. Bojovali jsme s nedůvěrou, moc lidí nám do jara nevěřilo, my jsme si věřili. Pomohlo doplnění, nikdo úplně nevyčníval, nikdo nepropadl. Nechci nikoho vyzdvihovat, není to ani můj úspěch, ani nikoho konkrétního, je to týmové. To, co se dělo s fanoušky, bylo naprosto skvělé. Zasloužili si to za hrůzy, které Bohemka prožívala v posledních dekádách. Za věrnost si tu fanoušci zaslouží a doufám, že jim dopřejeme další v příští sezoně.

Před sezonou se vám moc nevěřilo.

„I trenér je odpovědný, když špatně postaví sestavu, proto s tím rád konfrontuju novináře. Někteří by měli mít sebereflexi, někdy mi to přijde jako žvanění a plácání. Zaplácávání papíru.“

Kdyby vám někdo před rokem řekl, že Bohemka bude hrát za rok předkolo Konferenční ligy, kam byste ho poslal?

„Asi tu není nikdo tak šílený, aby s tímhle přišel, ale do Bohnic. Nám se vyvíjela sezona podobně, jak se vyvíjel tým. Často se nám měnily cíle. Nejdřív jsem se chtěli zachránit, pak jsme si řekli, že chceme hrát o TOP 6, následovala příležitost v poháru. Nakonec se nám podařilo aspoň to čtvrté místo. Některé výkony byly rozporuplné, ale převládá spokojenost. Tento tým má velkou sílu, potřebujeme ho vhodně doplnit a příští sezonu to může být ještě zajímavější. Bylo by skvělé vyhrát pohár, ale pro mě má daleko větší hodnotu dlouhodobá soutěž. Spousta lidí náš tým a naši hru zpochybňovala, ale body jsou tvrdá data, která nikdo nezpochybní. My jsme je nahráli, konkurenti ne. Máme i spoustu malých negativ, ale během jarní části se třeba defenziva zlepšila. Kdybych odpočítal blackouty se Slavií, Spartou a Zlínem, máme o 20 gólů míň, bylo tam i několik nul.“

Stojíte o udržení hráčů na hostování?

„Stojíme o všechny. Bavíme se o tom s vedením a v úterý budeme mít schůzku. Nevylučuju pohyby ven ani dovnitř. Největší otazník je nad triem Jedlička, Čermák, Drchal. Zbytek hráčů je náš. ideální scénář by bylo udržení všech hráčů a doplnění o další dva až tři dobří hráči. Preferuji kvalitu nad kvantitou, to se nám posledních oknech osvědčilo.“

Máte vysněného soupeře v Evropě?

„Vůbec nic. Já jsem začal přemýšlet o Evropě až teď. Vnímám narážky, že si tam zahrajeme dva zápasy a vyfičíme. Je to zase další výzva. Pokud to říkají novináři, tak je to dobré. Až nás budou novináři tipovat na dobré umístění, tak budu v panice a začnu překopávat tým, protože se začnu bát, že spadnem.“

Je pro vás osobní satisfakce, když fanoušci vyvolávali vaše jméno?

„Je to milé, ale už jsem něco ve fotbale zažil. Znám vzestupy i propady. Je to pomíjivé, mám radost, ale nelétám v oblacích. Poprosil bych fanoušky, aby zachovali klid. Ne vůči mně, mně to netrápí, ale vůči hráčům. Aby si na tu euforii vzpomněli, když se nám chvíli nebude dařit. Chtěl bych ocenit i ostatní lidi, kteří tvoří klub. Chtěl bych ocenit i vedení, Jakubowiczové kub drží, dává do toho peníze, když vypadne sponzor. Lítá tu spoustu lidí, dělají to na koleni. Za to si zaslouží respekt. Proto tady teď neskáču radostí, uvědomuju si, jaké všechny zákonitosti fotbal má.“

Narážíte na něco konkrétního?

„Když jsem nastoupil, vybavuju si zápas v Budějovicích. Celá protilehlá tribuna byla lemovaná nenávistnými plakáty vůči všemu. Jsem rád, že se nám to podařilo eliminovat. Sám jsem měl scénu ve Zlíně a to divákům nemůžu zapomenout. Nevadí mi kritika, ale doufám, že to bylo naposledy, co jsem slyšel řeči o vypuštěných zápasech a tak. Těch osob je pár, ale zbytečně vytváří negativní atmosféra. Bohemka je výjimečná v tom, že většina diváků je pozitivní a je zbytečné nechat si to kazit. Je to jenom fotbal.“

Vezmete si inspiraci z tažení Slovácka Evropou?

„Asi Svěďovi (Svědíkovi) zavolám, rád to s ním zkonzultuju. Jsme typologicky podobné kluby. Napadlo mě to v souvislosti s anglickými týdny v závěru sezony. Probleskne vám hlavou, že tohle vás čeká, že bychom museli rotovat. Přečíst komu dát volno a koho vytavit. Někteří hráči našli skryté rezervy, jiní si naopak potřebovali odpočinout. Jsou to důležité zkušenosti.

Kdy začínáte trénovat?

„Zítra.“ (smích, za zvuků oslav z kabin Bohemians)