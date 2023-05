Vrba se potil ve svetru. A pak se usmíval: Nafetovanej nejsem, ujistil

Ve skupině o záchranu si Zlín zachránil kůži. Bodoval ve čtyřech z pěti zápasů a na stadionu Zbrojovky v klíčové partii uhrál výsledek, který potřeboval. Nehrál na krásu, ale na bod(y). „Naše hra byla zaměřená na výsledek. Nebyl důvod, abychom tady zanechali dojem, jak umíme fantasticky útočit, a přitom bychom prohráli 0:3,“ přiznal s úsměvem trenér Pavel Vrba.

Byl jste před zápasem nervózní?

„Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Vždycky chcete uspět. Pokud by to někdo bral tak, že je mu to jedno, tak je nafetovanej anebo nemůže trénovat. Já nafetovanej nejsem, to vám říkám na rovinu.“

Cítíte úlevu?

„Samozřejmě to úleva je. Věděli jsme, že nás čeká taktický boj, abychom hráli baráž. Ale úleva pro mě bude, až udržíme Zlínu ligu. Podařilo se nám na jaře udělat nějaké kroky a teď nás čekají dva těžké zápasy s Vyškovem. Furt je to otevřená věc. Ve druhé lize ukazoval kvalitu. Hráli jsme s ním přátelák. Za poslední dobu udělal obrovský skok. Kdysi jsem o Vyškovu vůbec neslyšel. Je tam vliv zahraničních lidí, takže je ten klub asi zajištěný a fungující.“

Trénoval jste někdy v Drnovicích?

„Ne. Ale pamatuju si, jak Drnovice hrály špičku české ligy a byla tam spousta slovenských hráčů.“

Budete v baráži favorit?

„Víme, že Vyškov má šikovné, rychlé, technické hráče. Takoví jsou i v Brně. Možná nás na něj trošku připravilo. Mám na mysli Musu, který je typologicky hrozně podobný třem, čtyřech vyškovským hráčům. Možná jen nemají takovou kvalitu. Ale my jsme hráli ligu, těžké zápasy. Ty zkušenosti by pro nás měly být výhodou. Soupeř zase bude mít nadšení, že má blízko k lize. Ale my ji chceme hrát taky a uděláme pro to všechno. Vyškov i Příbram jsou na úrovni střední a spodní skupiny první ligy. Věřím, že nás přijdou podpořit fanoušci. Potřebujeme je. Když se hraje ve Zlíně baráž v hokeji, je plný stadion.“

Mrzí vás, že padá zrovna Brno, druhé největší město?

„Je mi to strašně líto. Brno je fotbalové město, chodí sem hodně lidí. Vzpomínám si, jak tu hráli kdysi Kroupa, Václavíček, Janečka, vyhráli titul. Pro mě jako kluka to bylo něco fantastického. Jsem trošku zklamaný z toho, co se tady dělo po zápase. Lidé v klubu dělají maximum, aby fungoval a byl v Brně dobrý fotbal. Asi to není tak jednoduché, jak si spousta lidí myslí. Problém je hlubší než aby se křičelo, kdo má končit a kdo ne. Přeju Zbrojovce, ať znovu postoupí do první ligy.“

Uzdraví se do čtvrtka někdo z marodů? Třeba útočník Libor Kozák?

„Ten těžko. Ale vrátí se po trestu za karty Cedidla. Všichni zranění jsou mimo hru na středně dlouhou dobu. Není to tak, že mají chřipku.“

Kvalifikační „dvojutkání“ baráže o účast ve FORTUNA:LIZE

1. utkání (čtvrtek 1. června 2023 - obě utkání se SHODNÝM ČASEM ZAČÁTKU v 17:30 hodin):

Příbram - Pardubice

Zlín - Vyškov

2. utkání (neděle 4. června 2023 - obě utkání se SHODNÝM ČASEM ZAČÁTKU v 17:00 hodin):

Pardubice - Příbram

Vyškov - Zlín